Mega, Lotofácil, Federal e loterias de sábado podem pagar R$ 95 milhões

As loterias da Caixa Econômica Federal prometem um sábado com prêmios milionários. Somadas, as principais apostas deste 6 de dezembro, incluindo Mega-Sena, Quina, Timemania, Lotofácil, +Milionária, Dia de Sorte e Loteria Federal, podem pagar mais de R$ 95 milhões.

Mega-Sena

A mais popular das loterias brasileiras está acumulada e promete um prêmio de R$ 12 milhões no concurso 2948, com sorteio neste sábado (06/12).

Quina

Outra que segue acumulada é a Quina, que pode pagar até R$ 6.200.000,00 no concurso 6896.

Timemania

Com o maior prêmio do sábado, a Timemania pode pagar R$ 60.000.000,00 no concurso 2328. O jogo é ideal para quem une sorte e paixão pelo futebol, basta escolher 10 números e um “time do coração”.

Lotofácil

A Lotofácil também realiza sorteio neste sábado (06/12). O concurso 3556 oferece R$ 1,8 milhão.

+Milionária

A +Milionária, que combina números e “trevos da sorte”, está acumulada e promete R$ 10 milhões no concurso 309.

Dia de Sorte

O Dia de Sorte também entra na lista, com R$ 150 mil em jogo.

Loteria Federal

Entre as mais tradicionais, a Loteria Federal segue premiando apostadores de forma simples: basta comprar um bilhete e torcer para o número sorteado. Os prêmios são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20.363.

Loteca

Voltada para os apaixonados por futebol, a Loteca paga R$ 2 milhões neste sábado. A disputa conta com 14 jogos, incluindo Fluminense x Internacional, Fortaleza x Flamengo e São Paulo x Bahia.

Loteria Instantânea

A Instantânea (raspadinha digital da Caixa) oferece diversão imediata e prêmios que podem chegar a R$ 2 milhões. O jogador descobre o resultado na hora e pode ganhar valores menores em várias faixas.