Mega-Sena

Caixa adia sorteio: veja quando sai a Mega-Sena 2940

Prêmio da Mega-Sena está em R$ 100 milhões

Escrito por Anny Malagolini
A Caixa anunciou mudanças na programação dos sorteios de quinta, poucos minutos do sorteio da Mega-Sena 2940, que seria às 21h, adiou a extração. O prêmio da loteria está acumulado e estimado em R$ 100 milhões.

O sorteio da Mega-Sena será realizado na sexta-feira, 14 de novembro, a partir das 21h. A Caixa não informou o motivo da mudança da data. Até o momento, o sorteio de sábado da loteria está confirmado.

Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Mega-Sena em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. É preciso escolher de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas:

Em casas lotéricas credenciadas;
Pelo site Loterias Online Caixa;
Pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS);
Ou pelo Internet Banking Caixa (para correntistas).

Na sexta-feira também serão sorteadas as seguintes modalidades: Lotofácil, Lotomania, Dupla Sena e Quina.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

