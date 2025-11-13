Caixa adia sorteio: veja quando sai a Mega-Sena 2940

A Caixa anunciou mudanças na programação dos sorteios de quinta, poucos minutos do sorteio da Mega-Sena 2940, que seria às 21h, adiou a extração. O prêmio da loteria está acumulado e estimado em R$ 100 milhões.

Resultado da Mega-Sena 2940

O sorteio da Mega-Sena será realizado na sexta-feira, 14 de novembro, a partir das 21h. A Caixa não informou o motivo da mudança da data. Até o momento, o sorteio de sábado da loteria está confirmado.

Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Mega-Sena em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. É preciso escolher de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas:

Em casas lotéricas credenciadas;

Pelo site Loterias Online Caixa;

Pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS);

Ou pelo Internet Banking Caixa (para correntistas).

Na sexta-feira também serão sorteadas as seguintes modalidades: Lotofácil, Lotomania, Dupla Sena e Quina.