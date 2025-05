Mega-Sena está acumulada há alguns sorteios e se aproxima de um dos maiores prêmios do ano

Mega-Sena 2865 com prêmio de R$ 100 milhões: quanto rende na poupança?

Mega-Sena 2865 com prêmio de R$ 100 milhões: quanto rende na poupança?

Nesta terça-feira, 20 de maio, está previsto o sorteio da Mega-Sena concurso 2865 que tem o prêmio acumulado de R$ 100 milhões. A bolada pode garantir então a chance do ganhador conseguir mudar de vida e dar adeus ao emprego. Mas quanto rende o prêmio da Mega-Sena 2865 na poupança?

Quanto rende o prêmio da Mega-Sena na Poupança?

O apostador que faturar a bolada acumulada da Mega-Sena concurso 2865 e aplicar a quantia na Poupança, no primeiro mês, o retorno será de R$ 575 mil. De acordo com a a regra da rentabilidade do Banco Central, o investimento renderá 0,5% ao mês + Taxa Referencial sempre que a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano

Já quem desejar aplicar em um outro investimento com perfil conservador, como o Tesouro Selic, o retorno no primeiro mês pode chegar a R$ 649 mil. Já em um ano, o rendimento do dinheiro então aumenta para R$ 8,67 milhões.

Como apostar?

O volante é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória – pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$ 5, mas se tiver mais dezenas, neste cenário, o valor pode passa dos 20 mil.

O sorteio da Mega-Sena 2865 ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília). Para participar é preciso registrar a aposta em casas lotéricas, aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

De todas as loterias da Caixa, esta é a modalidade mais difícil de acertar o resultado completo. A probabilidade de ganhar o prêmio é de uma em 50.063.860 com 6 números jogados.

Jogue com responsabilidade!