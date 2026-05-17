Mega-Sena 30 Anos abre apostas exclusivas com prêmio de R$ 300 milhões

Mega-Sena de 30 anos não acumula e pode pagar R$ 300 milhões - reprodução

Neste domingo, 17 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal dá início as vendas exclusivas do concurso especial Mega-Sena 30 Anos. A edição comemorativa celebra as três décadas da principal loteria do país com prêmio de R$ 300 milhões.

Quando é o sorteio da Mega-Sena de R$ 300 milhões?

O sorteio do concurso 3010 da Mega-Sena de R$ 300 milhões está previsto para acontecer domingo, dia 24 de maio, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Assim como ocorre em outras edições especiais das Loterias Caixa, o prêmio não acumula.

Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da quina e, se necessário, da quadra.

Segundo as regras divulgadas pela Caixa, a premiação seguirá o modelo tradicional dos concursos especiais. Do total arrecadado, 90% serão destinados aos apostadores que acertarem as seis dezenas da sena.

Outros 5% serão distribuídos entre os ganhadores da quina, enquanto os 5% restantes irão para os acertadores da quadra.

A modalidade especial foi autorizada pela Portaria SPA/MF nº 1.029, publicada em 15 de abril de 2026.

Apostas começaram em abril

As vendas paralelas da Mega 30 Anos tiveram início em 26 de abril, de forma simultânea aos concursos regulares da Mega-Sena. Agora, a partir deste domingo, as apostas passam a ser feitas exclusivamente para o concurso especial.

Os jogos podem ser registrados nas casas lotéricas credenciadas, pelo portal oficial da Caixa ou pelo aplicativo das Loterias Caixa.

Quanto custa apostar na Mega-Sena 30 Anos

A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6 e oferece chance de 1 em 50.063.860 de acerto na sena.

Quem deseja aumentar as probabilidades pode escolher mais dezenas no volante, mas o valor da aposta sobe significativamente. Um jogo com sete números custa R$ 42 e reduz a chance para 1 em 7.151.980.

Já uma aposta com 10 dezenas sai por R$ 1.260 e possui probabilidade de 1 em 238.399. Para quem pretende investir ainda mais, o jogo máximo de 20 números custa R$ 232.560, com chance de 1 em 1.292 de acertar as seis dezenas.

Sorteio em um domingo

O concurso especial Mega-Sena 30 Anos terá sorteio único no próximo domingo, 24 de maio, às 21h (horário de Brasília). A expectativa da Caixa é de grande procura pelas apostas nos próximos dias, principalmente por causa do prêmio histórico de R$ 300 milhões.

A mega-sena 3009 acumulou.