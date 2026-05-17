Esse é o segundo maior prêmio do ano, atrás apenas da Mega da Virada

Mega-Sena 30 anos: quando corre e como vai funcionar

Mega-Sena 30 anos: quando corre e como vai funcionar

A Mega-Sena 30 anos promete um prêmio recorde de R$ 300 milhões, o maior do ano. O sorteio ocorrerá em 24 de dezembro, às 11h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. Sim, a loteria vai correr em um domingo.

Até quando pode apostar na Mega-Sena 30 anos?

Os interessados tem até às 22h do dia 23 de maio, no horário de Brasília, para realizar suas apostas. Quem for participar de bolões da Mega-Sena 30 Anos, as cotas podem ser compradas até as 10h de 24 de maio, uma hora antes do sorteio.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo site oficial.

A aposta mínima custa R$ 6 e permite a escolha de seis números entre os 60 disponíveis. Para aumentar as chances de ganhar, o apostador pode selecionar até 20 números, porém, o valor da aposta aumenta proporcionalmente.

Probabilidades de ganhar

As chances de acertar as seis dezenas variam conforme a quantidade de números apostados. Com uma aposta simples de seis números, a probabilidade é de 1 em 50.063.860. Ao apostar 20 números, as chances aumentam para 1 em 1.292.

As apostas podem ser realizadas de diversas formas:

Casas Lotéricas: Presentes em todo o país, permitem apostas presenciais.

Aplicativo Loterias Caixa: Disponível para Android e iOS, possibilita apostas online.

Site Loterias Caixa: Através do portal oficial, é possível registrar apostas de forma prática.

Internet Banking Caixa: Clientes do banco podem apostar diretamente pelo serviço online.

História da Mega-Sena

Em 11 de março de 1996, a Caixa Econômica Federal realizou em Brasília o primeiro sorteio da Mega-Sena, que viria a se tornar uma das loterias mais conhecidas e populares do país. Na estreia do concurso, as dezenas sorteadas foram 04, 05, 30, 33, 41 e 52.

Na ocasião, nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas, fazendo com que o prêmio principal acumulasse para o concurso seguinte. O valor estimado chegou a R$ 1.714.650,23.

Apesar de ninguém levar a faixa principal, 17 apostas acertaram a quina e receberam R$ 39.158,92 cada. Já a quadra registrou 2.016 vencedores, com prêmio individual de R$ 330,21.

Antes do sucesso da Mega-Sena, a modalidade mais tradicional das loterias brasileiras era a Loteria Federal, considerada a mais antiga ainda em funcionamento no país. Seu primeiro sorteio foi realizado pela Caixa em 15 de setembro de 1962.