Mega-Sena acumulou de novo e concurso 2940 terá bolada

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do resultado da Mega-Sena 2939, sorteadas nesta terça-feira, 11 de novembro. Com isso, o prêmio acumulou em R$ 100 milhões para a próxima extração, marcada para quinta, dia 13.

Último resultado da Mega-Sena

Como não teve nenhum acertador na faixa principal, o prêmio do resultado da Mega-Sena 2939 acumulou para o próximo sorteio e agora vale R$ 100 milhões. Contudo, na faixa de 5 acertos tiveram 77 apostas ganhadoras, no valor de R$ 34.767,00, cada. Outras 4.159 apostas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 1.061,00.

Os números do resultado são: 22 – 31 – 33 – 37 – 42 – 49

Próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo concurso da Mega-Sena está previsto para ocorrer no quinta, 13, às 21 horas. O prêmio do concurso será de R$ 100 milhões. Os jogos devem ser registrados nas lotéricas, aplicativo ou então no site da Loterias Caixa ).

Para apostar basta investir o valor mínimo no bilhete, que é de R$ 6, e selecionar os 6 números que irão compor o volante. É possível aumentar a quantidade de números por aposta, no entanto, o valor do jogo também sobe.

O valor arrecadado com o concurso da Mega-Sena não é totalmente revertido em prêmio para o ganhador. Parte do montante é repassada ao governo federal para investimentos nas áreas de saúde, educação, segurança, cultura e esporte.

Além disso, há despesas de custeio do concurso, imposto de renda e outros, que fazem com que o prêmio bruto corresponda a 46% da arrecadação. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (sena);

19% entre os acertadores de 5 números (quina);

19% entre os acertadores de 4 números (quadra);

22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulado para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final zero ou 5.