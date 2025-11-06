Mega-Sena acumulou novamente e prêmio subiu para R$ 55 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do resultado da Mega-Sena 2937, sorteadas nesta quinta-feira, 6 de novembro. Com isso, o prêmio acumulou em R$ 55 milhões para a próxima extração, marcada para sábado, dia 8.

Resultado da Mega-Sena 2937

Como não teve nenhum acertador na faixa principal, o prêmio do resultado da Mega-Sena 2937 acumulou para o próximo sorteio e agora vale R$ 55 milhões. Contudo, 68 apostas acertaram 5 dezenas e cada uma vai embolsar R$ 32.512,40. Outros 4.467 apostas marcaram 4 números e vão levar R$ 815,81, cada.

Os números do resultado são: 12-17-26-34-44-52.

Próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo concurso da Mega-Sena está previsto para ocorrer no sábado, 8, às 21 horas. O prêmio do concurso será de R$ 55 milhões. Os jogos devem ser registrados nas lotéricas, aplicativo ou então no site da Loterias Caixa ).

Para apostar basta investir o valor mínimo no bilhete, que é de R$ 6, e selecionar os 6 números que irão compor o volante. É possível aumentar a quantidade de números por aposta, no entanto, o valor do jogo também sobe.

O valor arrecadado com o concurso da Mega-Sena não é totalmente revertido em prêmio para o ganhador. Parte do montante é repassada ao governo federal para investimentos nas áreas de saúde, educação, segurança, cultura e esporte.

Além disso, há despesas de custeio do concurso, imposto de renda e outros, que fazem com que o prêmio bruto corresponda a 46% da arrecadação. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (sena);

19% entre os acertadores de 5 números (quina);

19% entre os acertadores de 4 números (quadra);

22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulado para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final zero ou 5.