Mega-Sena hoje [26/02/2026]: horário do sorteio, prêmio e como apostar em SP

A Mega-Sena 2977 pode mudar a vida de um brasileiro na noite desta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Com o prêmio estimado em R$ 130 milhões, o concurso será sorteado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. Se não houver ganhadores na faixa principal, o valor acumula novamente, mas a expectativa é que a bolada saia hoje. O sorteio acontece às 21h (horário de Brasília), mas os apostadores de São Paulo tem até às 20h para apostar.
Quanto rendem os R$ 130 milhões da Mega-Sena?
Para quem sonha em “viver de renda”, o valor de R$ 130 milhões é mais do que suficiente para garantir uma vida de luxo apenas com os juros. Mas onde investir? Embora a poupança seja a queridinha dos brasileiros, ela é, atualmente, a opção que oferece o menor retorno.
A poupança, embora seja o porto seguro de muitos brasileiros, segue com o “menor” retorno tanto no curto quanto no longo prazo: em um único mês, a aplicação renderia pouco mais de R$ 864 mil, enquanto após um ano o ganho acumulado seria de R$ 10,6 milhões.
Por outro lado, para quem busca uma rentabilidade mais agressiva sem abrir mão da segurança da renda fixa, a melhor opção estaria nos CDBs de bancos médios. Considerando uma remuneração de 110% do CDI, os mesmos R$ 130 milhões renderiam impressionantes R$ 1,3 milhão em apenas um mês, saltando para um ganho de R$ 17,5 milhões ao final de um ano. Este comparativo de investimentos apresenta uma estimativa baseada nas taxas atuais para ajudar o futuro milionário a decidir onde alocar sua bolada.
O levantamento abaixo considera títulos pós-fixados, como o Tesouro Selic e fundos DI, que acompanham a taxa básica de juros da economia.
|Aplicação
|Rendimento Mensal (Est.)
|Rendimento Anual (Est.)
|Poupança
|R$ 864.500
|R$ 10,6 Milhões
|Tesouro Selic
|R$ 1.150.000
|R$ 14,8 Milhões
|CDB (100% do CDI)
|R$ 1.160.000
|R$ 15,1 Milhões
|CDB (110% do CDI)
|R$ 1.300.000
|R$ 17,5 Milhões
Como e onde apostar na Mega-Sena em São Paulo
As apostas podem ser feitas de três formas principais:
Casas Lotéricas: Presencialmente em qualquer unidade do país.
Portal Loterias Caixa: Pelo site oficial da Caixa Econômica Federal.
App Loterias Caixa: Disponível para usuários de iOS e Android.
Vale lembrar que, para apostas online, o valor mínimo do carrinho deve ser de R$ 30,00, o que pode incluir jogos de outras modalidades ou vários jogos da Mega-Sena.
Novos valores das apostas na Caixa
É importante que o apostador fique atento aos preços, que sofreram reajustes recentes. Desde julho de 2025, os valores das modalidades da Caixa foram atualizados para equilibrar a arrecadação e os prêmios ofertados.
Confira a tabela atualizada de preços para as principais modalidades:
|Modalidade
|Valor da Aposta Simples
|Vigência do Novo Valor
|Mega-Sena
|R$ 6,00
|Desde 12/07/2025
|Loteca
|R$ 4,00
|Desde 14/07/2025
|Lotofácil
|R$ 3,50
|Desde 10/07/2025
|Super Sete
|R$ 3,00
|Desde 01/08/2025
Dica do DCI: a chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 6,00 é de 1 em 50.063.860. Para aumentar as probabilidades, muitos apostadores recorrem aos Bolões Oficiais, onde é possível dividir o custo de apostas com mais números (que são significativamente mais caras).
O que fazer se você ganhar?
Se você for o sortudo da noite, o procedimento é padrão:
Prêmios de até R$ 2.259,20: podem ser resgatados em qualquer casa lotérica.
Acima deste valor: o resgate deve ser feito obrigatoriamente em uma agência da Caixa Econômica Federal.
Documentação: é necessário apresentar o bilhete premiado (ou comprovante da aposta online), documento de identidade original com CPF e os dados da conta bancária.
O prêmio tem validade de 90 dias. Caso o ganhador não apareça, o valor é integralmente repassado ao FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).
FAQ
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
O sorteio da Mega-Sena acontece às terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados
A dezena 10 foi sorteada 350 vezes