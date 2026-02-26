Mega-Sena hoje [26/02/2026]: horário do sorteio, prêmio e como apostar em SP

A Mega-Sena 2977 pode mudar a vida de um brasileiro na noite desta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Com o prêmio estimado em R$ 130 milhões, o concurso será sorteado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. Se não houver ganhadores na faixa principal, o valor acumula novamente, mas a expectativa é que a bolada saia hoje. O sorteio acontece às 21h (horário de Brasília), mas os apostadores de São Paulo tem até às 20h para apostar.

Quanto rendem os R$ 130 milhões da Mega-Sena?

Para quem sonha em “viver de renda”, o valor de R$ 130 milhões é mais do que suficiente para garantir uma vida de luxo apenas com os juros. Mas onde investir? Embora a poupança seja a queridinha dos brasileiros, ela é, atualmente, a opção que oferece o menor retorno.

A poupança, embora seja o porto seguro de muitos brasileiros, segue com o “menor” retorno tanto no curto quanto no longo prazo: em um único mês, a aplicação renderia pouco mais de R$ 864 mil, enquanto após um ano o ganho acumulado seria de R$ 10,6 milhões.

Por outro lado, para quem busca uma rentabilidade mais agressiva sem abrir mão da segurança da renda fixa, a melhor opção estaria nos CDBs de bancos médios. Considerando uma remuneração de 110% do CDI, os mesmos R$ 130 milhões renderiam impressionantes R$ 1,3 milhão em apenas um mês, saltando para um ganho de R$ 17,5 milhões ao final de um ano. Este comparativo de investimentos apresenta uma estimativa baseada nas taxas atuais para ajudar o futuro milionário a decidir onde alocar sua bolada.

O levantamento abaixo considera títulos pós-fixados, como o Tesouro Selic e fundos DI, que acompanham a taxa básica de juros da economia.

Aplicação Rendimento Mensal (Est.) Rendimento Anual (Est.) Poupança R$ 864.500 R$ 10,6 Milhões Tesouro Selic R$ 1.150.000 R$ 14,8 Milhões CDB (100% do CDI) R$ 1.160.000 R$ 15,1 Milhões CDB (110% do CDI) R$ 1.300.000 R$ 17,5 Milhões

Como e onde apostar na Mega-Sena em São Paulo

As apostas podem ser feitas de três formas principais:

Casas Lotéricas: Presencialmente em qualquer unidade do país.

Portal Loterias Caixa: Pelo site oficial da Caixa Econômica Federal.

App Loterias Caixa: Disponível para usuários de iOS e Android.

Vale lembrar que, para apostas online, o valor mínimo do carrinho deve ser de R$ 30,00, o que pode incluir jogos de outras modalidades ou vários jogos da Mega-Sena.

Novos valores das apostas na Caixa

É importante que o apostador fique atento aos preços, que sofreram reajustes recentes. Desde julho de 2025, os valores das modalidades da Caixa foram atualizados para equilibrar a arrecadação e os prêmios ofertados.

Confira a tabela atualizada de preços para as principais modalidades:

Modalidade Valor da Aposta Simples Vigência do Novo Valor Mega-Sena R$ 6,00 Desde 12/07/2025 Loteca R$ 4,00 Desde 14/07/2025 Lotofácil R$ 3,50 Desde 10/07/2025 Super Sete R$ 3,00 Desde 01/08/2025

Dica do DCI: a chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 6,00 é de 1 em 50.063.860. Para aumentar as probabilidades, muitos apostadores recorrem aos Bolões Oficiais, onde é possível dividir o custo de apostas com mais números (que são significativamente mais caras).

O que fazer se você ganhar?

Se você for o sortudo da noite, o procedimento é padrão:

Prêmios de até R$ 2.259,20: podem ser resgatados em qualquer casa lotérica.

Acima deste valor: o resgate deve ser feito obrigatoriamente em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Documentação: é necessário apresentar o bilhete premiado (ou comprovante da aposta online), documento de identidade original com CPF e os dados da conta bancária.

O prêmio tem validade de 90 dias. Caso o ganhador não apareça, o valor é integralmente repassado ao FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

