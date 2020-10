Mega-Sena paga hoje (17) R$ 2,5 milhões; veja como concorrer

O sorteio da Mega-Sena concurso 2309 pode pagar, nesta quarta (14) o prêmio de R$ 2,5 milhões. As apostas devem ser realizadas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até as 19 horas. O sorteio é realizado às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. É possível acompanhar o soreteio ao-vivo pelo canal oficial da Loterias Caixa no Youtube.

No último sorteio, para o concurso 2308 realizado no último dia 14, uma aposta de Santos (SP) levou o prêmio até então acumulado de R$ 6,6 milhões.

Como apostar na Mega-Sena?

A Mega-Sena concurso 2309 é a modalidade mais popular entre os apostadores fiéis e aqueles que tentam a sorte de vez em quando. O volante é composto por 60 números, sendo apenas seis são sorteados, e o jogador pode marcar de seis a 15 dezenas. Apostas podem ser feitas até as 19h em lotéricas ou pela internet. O valor da aposta mínima da Mega-Sena é de R$ 4,50.

A escolha da aposta pode ser realizada manualmente ou de forma aleatória pelo sistema – alternativa chamada de Surpresinha. Também é possível escolher a opção Teimosinha, para concorrer em dois, quatro ou oito concursos consecutivos com o mesmo jogo.

O prêmio máximo fica com quem acertar as seis dezenas. Apostas com quatro e cinco acertos também são premiadas.

Qual é a chance de ganhar na Mega-Sena?

Na Mega-Sena, a probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio máximo da sena com, o jogo simples de seis números, é de uma em 50.063.860, de acordo com a Caixa. Entretanto, sem forem adicionadas mais dezenas na aposta o apostador aumenta suas chances de ganhar.