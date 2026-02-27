Mega-Sena tem prêmio de R$ 145 milhões no sábado: como apostar em SP

O sonho de se tornar o mais novo milionário do Brasil ganhou um capítulo emocionante nesta sexta-feira. Após ninguém acertar as seis dezenas do concurso 2977, a Mega-Sena acumulou e a estimativa de prêmio para o sorteio deste sábado, 28 de fevereiro, saltou para impressionantes R$ 145 milhões.

No último sorteio, os números que passaram raspando pelo prêmio principal foram: 08 – 19 – 27 – 32 – 38 – 52. Embora o prêmio máximo tenha acumulado, 118 apostadores bateram na trave com a quina e levaram para casa R$ 33.510,78 cada.

Como apostar na Mega-Sena de R$ 145 milhões?

Para quem quer tentar a sorte no próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado. Você pode jogar de duas formas:

Presencial: Em qualquer lotérica credenciada pela Caixa.

Digital: Pelo site oficial de loterias ou aplicativo da Caixa.

Quanto custa o sonho?

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6,00. Mas, para quem acredita que “quanto mais, melhor”, as chances podem ser turbinadas:

7 números: R$ 42,00 (Aumenta a chance de 1 em 50 milhões para 1 em 7,1 milhões).

Aposta Máxima (20 números): Custa R$ 232,5 mil, com uma chance em 1.292 de levar o prêmio.



Se o valor das apostas individuais assusta, o Bolão Oficial é a alternativa. Com cotas a partir de R$ 7,00 (em bolões com valor total mínimo de R$ 18,00), é possível participar de jogos com mais dezenas dividindo os custos — e o prêmio — com outros apostadores.

Vale a pena?

O prêmio de R$ 145 milhões já entra para a lista de grandes premiações regulares da história, aproximando-se de marcos como os R$ 152,8 milhões pagos em 2023. Para quem ganhar sozinho, o rendimento mensal apenas na poupança passaria dos R$ 700 mil.