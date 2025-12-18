Mega-Sena

Penúltimo sorteio da Mega-Sena do ano sai hoje com R$ 58 milhões

Caixa dará início às vendas exclusivas da Mega da Virada

Escrito por Anny Malagolini
Penúltimo sorteio da Mega-Sena DCI

Nesta quinta-feira, 18 de dezembro, acontece o penúltimo sorteio da Mega-Sena do ano. O prêmio do concurso 2953 está estimado em R$ 58 milhões e a extração começa às 21h (de Brasília). Mas será o fim da modalidade? Entenda a programação da Caixa.

Acontece que a Mega da Virada 2025 está se aproximando, e promete oferecer o maior prêmio já registrado em sua história, no valor de R$ 850 milhões. O sorteio da loteria será realizado na noite de 31 de dezembro, então a partir do dia 21 de dezembro as apostas serão exclusivas do sorteio especial.

A Mega-Sena tradicional estará de volta em 3 janeiro de 2026, um sábado.

Mega da Virada 2025

Até o dia 20 de dezembro, sábado, os apostadores podem participar dos concursos regulares da Mega-Sena. Porém, a partir de 21 de dezembro, as vendas passam a ser exclusivas para a Mega da Virada. A estimativa para o prêmio deste ano é de impressionantes R$ 850 milhões.

A premiação não acumula: se não houver acertadores das seis dezenas, o valor será distribuído entre os vencedores das categorias inferiores, como a quina ou a quadra.

O sorteio do concurso da Mega da Virada ocorrerá no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, com início previsto para as 20h do dia 31 de dezembro. O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais e canais oficiais da Caixa, garantindo ampla cobertura para o público.

Quantidade de dezenas por valor da aposta

  • 6 dezenas: R$ 6,00
  • 7 dezenas: R$ 42,00
  • 8 dezenas: R$ 168,00
  • 9 dezenas: R$ 504,00
  • 10 dezenas: R$ 1.260,00
  • 11 dezenas: R$ 2.772,00
  • 12 dezenas: R$ 5.544,00
  • 13 dezenas: R$ 10.296,00
  • 14 dezenas: R$ 18.018,00
  • 15 dezenas: R$ 30.030,00
  • 16 dezenas: R$ 48.048,00
  • 17 dezenas: R$ 74.256,00
  • 18 dezenas: R$ 111.384,00
  • 19 dezenas: R$ 162.792,00
  • 20 dezenas: R$ 232.560,00

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

