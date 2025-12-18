Penúltimo sorteio da Mega-Sena do ano sai hoje com R$ 58 milhões

Nesta quinta-feira, 18 de dezembro, acontece o penúltimo sorteio da Mega-Sena do ano. O prêmio do concurso 2953 está estimado em R$ 58 milhões e a extração começa às 21h (de Brasília). Mas será o fim da modalidade? Entenda a programação da Caixa.

Acontece que a Mega da Virada 2025 está se aproximando, e promete oferecer o maior prêmio já registrado em sua história, no valor de R$ 850 milhões. O sorteio da loteria será realizado na noite de 31 de dezembro, então a partir do dia 21 de dezembro as apostas serão exclusivas do sorteio especial.

A Mega-Sena tradicional estará de volta em 3 janeiro de 2026, um sábado.

Mega da Virada 2025

Até o dia 20 de dezembro, sábado, os apostadores podem participar dos concursos regulares da Mega-Sena. Porém, a partir de 21 de dezembro, as vendas passam a ser exclusivas para a Mega da Virada. A estimativa para o prêmio deste ano é de impressionantes R$ 850 milhões.

A premiação não acumula: se não houver acertadores das seis dezenas, o valor será distribuído entre os vencedores das categorias inferiores, como a quina ou a quadra.

O sorteio do concurso da Mega da Virada ocorrerá no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, com início previsto para as 20h do dia 31 de dezembro. O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais e canais oficiais da Caixa, garantindo ampla cobertura para o público.

Quantidade de dezenas por valor da aposta