Resultado da Mega-Sena 2904 e os números de quinta-feira

A Mega-Sena pode pagar nesta quinta-feira, 21, um prêmio de R$ 3,5 milhões para quem acertar sozinhos as seis dezenas do concurso 2904. O sorteio acontece a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e os apostadores podem acompanhar quem ganhou a Mega Sena em tempo real no DCI.

Resultado da Mega-Sena 2904 de hoje

A partir de agora, quem acertar as seis dezenas da loteria pode ganhar uma parte maior do prêmio. Os números da Mega-Sena 2904, em ordem crescente, são: 02-37-38-46-52-55

Mega da Virada 2025

Em menos de cinco meses, os apostadores poderão participar da Mega da Virada, que neste ano pode trazer um prêmio perto do bilhão. Veja todos os resultados.

Resultado da Mega da Virada 2024: 01, 17, 19, 29, 50, 57

Ao todo, oito apostas acertaram as seis dezenas e dividiram R$ 635.486.165,38

Resultado da Mega da Virada 2023: 21-24-33-41-48-56

Ao todo, cinco apostas acertaram os seis números. O prêmio foi de R$ 117.778.204,25 para cada.

Resultado Mega da Virada 2022: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 – 46

Dois apostadores ficaram milionários em 2021, um de Cabo Frio (RJ) e outro de Campinas (SP) e cada um levou cerca de R$ 189 milhões.

Resultado Mega da Virada 2021: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42

Em 31 de dezembro de 2020, o prêmio também foi dividido entre duas apostas: uma de Aracaju (SE) e outra feita pela internet. Cada apostador ganhou cerca de R$ 163 milhões.

Resultado Mega da Virada 2020: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42

Neste ano, dois apostadores ganharam, mas um deles (que fez um jogo pela internet) não apareceu para retirar o prêmio de mais de R$ 162 milhões.

Resultado Mega da Virada 2019: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58

Em 2019, foram quatro ganhadores da Mega da Virada: dois de São Paulo (SP), um de Criciúma (SC) e um de Juscimeira (MT). Cada um ganhou mais de 76 milhões de reais.

Resultado Mega da Virada 2018: 05 – 10 – 12 – 18 – 25 – 33

Em 2018, um recorde: 52 apostas acertaram as seis dezenas da Mega da Virada. Cada ganhador levou quase R$ 6 milhões para casa.

Resultado Mega da Virada 2017: 03 – 06 – 10 -17 -34 -37

Em 2017, cada sortudo levou mais de 18 milhões de reais como prêmio por ter acertado as seis dezenas da Mega da Virada. Foram 17 bilhetes premiados.

Resultado Mega da Virada 2016: 05 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53

O prêmio para cada aposta ganhadora em 2016 foi de quase 37 milhões de reais. No total, seis pessoas dividiram os 220 milhões.

Resultado Mega da Virada 2015: 02 – 18 – 31 – 42 – 51 – 56

Em 2015, também foram seis ganhadores da Mega da Virada. Cada um embolsou mais de R$ 41 milhões de um total de R$ 246 milhões.

Resultado Mega da Virada 2014: 01 – 05 – 11 – 16 – 20 – 56

Quatro pessoas acertaram as seis dezenas do concurso realizado em 2014. Cada uma delas levou para casa quase 66 milhões de reais.

Resultado Mega da Virada 2013: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 – 53

Em 2013, também foram quatro acertadores das dezenas da Mega da Virada, mas cada um embolsou menos que no ano anterior: um pouco mais de 56 milhões.

Resultado Mega da Virada 2012: 14 – 32 – 33 – 36 – 41 – 52

Já em 2012, os três sortudos que acertaram a dezenas levaram para casa mais de 81 milhões de reais cada um. O prêmio total foi de R$ 244,7 milhões.

Resultado Mega da Virada 2011: 03 – 04 – 29 – 36 -45 – 55

Cinco pessoas ficaram milionárias no final de 2011. Cada uma levou o prêmio de mais de R$ 35 milhões de um total de R$ 177, 6 milhões.

Resultado Mega da Virada 2010: 02 – 10 – 34 – 37 – 43 – 50

Quatro ganhadores dividiram R$ 194 milhões em 2010. O prêmio individual foi de mais de 48 milhões de reais.

Resultado Mega da Virada 2009: 10 – 27 – 40 – 46 – 49 – 58

No primeiro ano oficial da Mega da Virada, duas pessoas ganharam mais de R$ 72 milhões cada. O prêmio total naquele ano foi de quase R$ 145 milhões.