Mega-Sena

Resultado da Mega-Sena 2944 de quinta e ganhadores hoje

Premiação é de R$ 3.500.000,00

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Mega-Sena 2944 de hoje DCI

O sorteio do resultado da Mega-Sena 2944 acontece nesta quinta-feira, 27 de novembro de 2025, com prêmio acumulado em R$ 3,5 milhões. As dezenas serão reveladas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, por volta das 21h.

Resultado da Mega-Sena 2944 de hoje

Saiu! Os números sorteados na Mega-Sena 2944 da loteria são: 08-15-23-39-40-59

Ganhadores da Mega-Sena

Todos os resultados da Mega-Sena e das demais modalidades podem ser consultados em nossa página de loterias.

Para ganhar o prêmio principal, os apostadores precisam acertar as seis dezenas do resultado da Mega-Sena. Quem não conseguir adivinhar todas as dezenas também pode receber receber uma quantia se tiver feito cinco ou quatro acertos.

A chance de ganhar com uma aposta simples é de uma em 50 milhões.

Como receber o prêmio em 2025-2026

Os sortudos terão o prazo de 90 dias corridos para resgatar o valor em agências da Caixa apresentando o RG, CPF e o bilhete premiado. Prêmios de R$ 10 mil ou mais serão pagos no prazo mínimo de dois dias úteis.

Já as apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa, os sortudos tem a opção de transferir a quantia para sua conta do Mercado Pago. Valores menores que R$ 1.903,98, os ganhadores da Mega-Sena de sábado conseguem sacar também em casa lotéricas, de acordo com a Caixa.

Tudo isso pode ajudar na hora de aumentar as chances de ganhar, mas lembrando que a sorte mesmo é do apostador.

Veja também como jogar no mega da virada

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Resultado da Mega-Sena 2943 de terça e ganhadores hoje

Resultado da Mega-Sena 2942 de sábado e ganhadores hoje

Que horas é o sorteio do resultado da Mega-Sena 2942 hoje (22/11/25)

Resultado da Mega-Sena 2941 de sábado e ganhadores hoje

Que horas é o sorteio do resultado da Mega-Sena 2941 hoje (18/11/25)

Resultado da Mega-Sena 2940 de sexta e ganhadores hoje

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes