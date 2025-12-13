Resultado da Mega-Sena 2951 de sábado e ganhadores hoje

Resultado da Mega-Sena 2951 de sábado e ganhadores hoje

O sorteio do resultado da Mega-Sena 2951 acontece neste sábado, 13 de dezembro de 2025, com prêmio acumulado em R$ 44 milhões. As dezenas serão reveladas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, por volta das 21h.

Resultado da Mega-Sena 2951 de hoje

Saiu! Os números sorteados na Mega-Sena 2951 da loteria são:

Ganhadores da Mega-Sena

Todos os resultados da Mega-Sena e das demais modalidades podem ser consultados em nossa página de loterias.

Para ganhar o prêmio principal, os apostadores precisam acertar as seis dezenas do resultado da Mega-Sena. Quem não conseguir adivinhar todas as dezenas também pode receber receber uma quantia se tiver feito cinco ou quatro acertos.

A chance de ganhar com uma aposta simples é de uma em 50 milhões.

Como receber o prêmio em 2025-2026

Os sortudos terão o prazo de 90 dias corridos para resgatar o valor em agências da Caixa apresentando o RG, CPF e o bilhete premiado. Prêmios de R$ 10 mil ou mais serão pagos no prazo mínimo de dois dias úteis.

Já as apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa, os sortudos tem a opção de transferir a quantia para sua conta do Mercado Pago. Valores menores que R$ 1.903,98, os ganhadores da Mega-Sena de sábado conseguem sacar também em casa lotéricas, de acordo com a Caixa.

Tudo isso pode ajudar na hora de aumentar as chances de ganhar, mas lembrando que a sorte mesmo é do apostador.

Veja também como jogar no mega da virada