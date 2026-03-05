Resultado da Mega-Sena hoje concurso 2980

O sorteio da Mega-Sena 2980 acontece hoje, 5 de março, com um prêmio estimado em R$ 45 milhões. O globo volta a girar a partir das 21h (horário de Brasília). Para levar a bolada principal, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas.

Sorteio do resultado Mega-Sena 2980

O sorteio acontece neste quinta, 5 de março, às 21h. Veja aqui os números: 03-14-27-33-43-45

Para participar do próximo concurso da Mega-Sena, os apostadores precisam registrar o jogo até às 20h em lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa.

O volante da aposta é composto por 60 dezenas sendo necessário escolher de seis a 15 números. Para selecionar as dezenas, os apostadores podem fazer manualmente ou optar pela Surpresinha, quando o sistema faz a escolha aleatória. Ainda dá para concorrer com a mesma combinação por por dois, quatro ou oito concursos consecutivos com a Teimosinha.

A aposta simples de seis números da Mega-Sena sai por R$ 6.

Como receber o prêmio da loteria?

Ganhou na loteria hoje e quer receber? O apostador pode receber a premiação em lotéricas credenciadas, desde os prêmios líquidos sejam de até R$ 1.903,98. A partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa e é necessário levar, além do bilhete premiado, o R.G e C.P.F.

O prêmio para quem acertar o resultado da Mega-Sena pode ser retirado em até 90 dias corridos depois da data do sorteio. Caso o acertador não busque, o valor será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

A probabilidade de uma pessoa acertar o resultado da Mega-Sena e ganhar o prêmio máximo com o jogo simples é de uma em 50 milhões. Se forem adicionados números no jogo, essa chance pode chegar a uma em 10 mil – se a aposta tiver 15 dezenas.

Teve ganhadores da Mega-Sena de hoje? Os sorteios são realizados às 21h (de Brasília) e por volta das 22h é possível saber pelo site oficial da Loteria se teve ganhador ou acumulou.

Perguntas frequentes da Mega-Sena