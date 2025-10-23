Saiba quanto rende a Mega-Sena acumulada de R$ 85 milhões

Prêmio pode render perto do meio milhão mês a mês

A Mega-Sena acumulada, que sai nesta quinta-feira, 23 de outubro, pode pagar um prêmio de R$ 85 milhões. Para ganhar a bolada, o apostador precisa acertar sozinho as seis dezenas sorteadas nesta noite. Com o dinheiro, o ganhador poderá viver de renda e nunca mais trabalhar.

Mega-Sena acumulada concurso 2931

O apostador que faturar a bolada acumulada da Mega-Sena concurso 2931 e aplicar a quantia na Poupança, no primeiro mês, o retorno será de R$ 425 mil. De acordo com a regra da rentabilidade do Banco Central, o investimento renderá 0,5% ao mês + Taxa Referencial sempre que a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano.

Aqueles que desejarem aplicar em um outro investimento com perfil conservador, como o Tesouro Selic, o retorno no primeiro mês pode chegar a R$ 765 mil. Já em um ano, o rendimento do dinheiro então aumenta para R$ 9,35 milhões.

Como apostar?

O volante é composto por 60 dezenas e o jogador pode marcar de seis a 15, de forma manual ou aleatória – pelo sistema. A aposta simples com seis números sai por R$ 6, mas se tiver mais dezenas, neste cenário, o valor pode passa dos 20 mil.

O sorteio da Mega-Sena 2931 ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília). Para participar é preciso registrar a aposta em casas lotéricas, aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

De todas as loterias da Caixa, esta é a modalidade mais difícil de acertar o resultado completo. A probabilidade de ganhar o prêmio é de uma em 50.063.860 com 6 números jogados.

Jogue com responsabilidade e boa sorte!