+Milionária Federal: como funciona e dias de sorteio

Na segunda-feira, dia 2 de maio, a Loterias Caixa lançou a +Milionária, que marca o início das comemoração dos 60 anos da organização, celebrado no dia 15 de setembro. Veja como funciona a +Milionária Federal.

+Milionária Federal como funciona

A +Milionária Federal, nova modalidade lotérica promovida pela Loterias Caixa, vai oferecer um prêmio de, no mínimo, R$10 milhões. Os sorteios serão apenas aos sábados, a partir das 20h, e o primeiro já está marcado para o dia 28 de maio.

Diferentemente de outras modalidades, +Milionária Federal como funciona conta com duas matrizes distintas de números: uma que vai de 1 a 50, e outra com trevos de 1 a 6. Em cada aposta é obrigatória a indicação de números tanto na matriz 1 quanto na 2.

Em relação à primeira, vai ser exigida uma indicação de, no mínimo, 6 números, e no máximo 12. Já na segunda matriz, o mínimo será de 2, e o máximo todos os 6 números. A aposta simples, ou mínima, tem o valor unitário de R$6, e é aquela composta pela indicação de 6 números e 2 trevos. Enquanto a combinada, ou múltipla, é diferente da simples, mediante as possibilidades de indicação de números permitidas e os limites máximos estabelecidos para cada matriz. O valor dela é determinado a partir da multiplicação da quantidade de apostas simples compreendida em cada aposta combinada.

As apostas já podem ser feitas em qualquer casa lotérica, pelo site ou aplicativo da Loterias Caixa. Segundo a Caixa, também é possível que o apostador deixe o sistema escolher os números para ele, tática chamada de “surpresinha”, ou ainda fazer a “teimosinha”, que é um método de jogo que permite a repetição dos mesmos números em uma sequência de até 5 concursos consecutivos.

Premiação da +Milionária Federal como funciona

Para a premiação da +Milionária Federal, serão sorteados 6 números no globo com 50 bolas e, na sequência, 2 números no globo com 6 bolas. Logo, o maior prêmio será para quem acertar todas as combinações. O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação, em que, dessa porcentagem, será deduzido 5% para composição da Reserva Garantidora de Prêmios (RGP). A RGP tem como objetivo a manutenção de valor que garante o prêmio mínimo de R$10 milhões para a primeira faixa de premiação e assegura, quando necessário, o valor da premiação fixa.

Foram estabelecidas 10 faixas de premiação, a partir da quantidade de acertos em cada matriz. Assim, serão consideradas vencedoras as apostas que tiverem a quantidade de indicações certas estabelecidas para cada faixa de premiação. Os prêmios da 7ª a 10ª faixa correspondem aos valores fixos. E, após a apuração dos ganhadores deles, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para a 1ª a 6ª faixa de acordo com os percentuais indicados. Confira como ficaram os prêmios da +Milionária Federal:

1ª faixa – 6 acertos na matriz 1 e 2 acertos na matriz 2: 62% do valor arrecadado;

2ª faixa – 6 acertos na matriz 1 e 1 ou nenhum acerto na matriz 2: 10% do valor arrecadado;

3ª faixa – 5 acertos na matriz 1 e 2 acertos na matriz 2: 8% do valor arrecadado;

4ª faixa – 5 acertos na matriz 1 e 1 ou nenhum acerto na matriz 2: 8% do valor arrecadado;

5ª faixa – 4 acertos na matriz 1 e 2 acertos na matriz 2: 6% do valor arrecadado;

6ª faixa – 4 acertos na matriz 1 e 1 ou nenhum acerto na matriz 2: 6% do valor arrecadado;

7ª faixa – 3 acertos na matriz 1 e 2 acertos na matriz 2: R$50;

8ª faixa – 3 acertos na matriz 1 e 1 acerto na matriz 2: R$24;

9ª faixa – 2 acertos na matriz 1 e 2 acertos na matriz 2: R$12;

10ª faixa – 2 acertos na matriz 1 e 1 acerto na matriz 2: R$ 6.

O prêmio da +Milionária acumula?

De acordo com a Loterias Caixa, na ausência de acertador em alguma faixa, o ganho da +Milionária Federal pode ser destinado à formação de prêmios do concurso subsequente, ou distribuído, ainda no mesmo concurso, entre as apostas vencedoras das demais faixas. Dessa forma, fica estabelecido que:

se não houver aposta vencedora na 1ª faixa de premiação, o valor acumula para a 1ª faixa do concurso seguinte;

se não houver aposta vencedora na 2ª faixa, o valor é rateado entre os vencedores da 3ª;

se não houver aposta vencedora na 3ª faixa, o valor é rateado entre os vencedores 4ª;

se não houver aposta vencedora na 4ª faixa, o valor é rateado entre os vencedores 5ª;

se não houver aposta vencedora na 5ª faixa, o valor é rateado entre os vencedores 6ª;

se não houver aposta vencedora na 6ª faixa, o valor será destinado à formação do prêmio da 1ª faixa do concurso seguinte.

A organização ainda ressalta que os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Dessa forma, após esse período, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

