+Milionária Loteria: Entenda nova modalidade da Caixa

Em portaria publicada no dia 18 de abril no Diário Oficial da União, o Ministério da Economia aprovou a +Milionária Loteria. A nova modalidade lotérica da Caixa Econômica Federal entra em vigor a partir do dia 2 de maio de 2022, e as apostas vão poder ser feitas nas casas lotéricas, pelo site ou aplicativo da Loterias Caixa. Confira o que já se sabe sobre a +Milionária e como vão funcionar os sorteios.

O que é a +Milionária Loteria

O Ministério da Economia aprovou uma nova modalidade lotérica promovida pela Caixa Econômica Federal, que deve entrar em vigor a partir do dia 2 de maio de 2022. Segundo a portaria publicada, os sorteios da +Milionária Loteria tem previsão de ocorrer, no mínimo, uma vez por semana. Diferente de outros sorteios, essa modalidade terá duas matrizes distintas de números, uma que vai de 1 a 50 e outra com números de 1 a 6.

Como vai funcionar a +Milionária

Na loteria +Milionária, em cada aposta é obrigatória a indicação de números tanto na matriz 1 quanto na 2. Em relação à primeira, vai ser exigida uma indicação de, no mínimo, 6 números, e no máximo 12. Já na segunda matriz, o mínimo será de 2, e o máximo todos os 6 números. A aposta simples, ou mínima, vai ter o valor unitário de R$6, e é aquela composta pela indicação de 6 números na matriz 1 e 2 números na matriz 2. Enquanto a combinada, ou múltipla, é diferente da simples, mediante as possibilidades de indicação de números permitidas e os limites máximos estabelecidos para cada matriz. O valor dela é determinado a partir da multiplicação do preço unitário da simples, considerando a quantidade desta compreendida em cada aposta combinada.

As apostas vão poder ser feitas nas casas lotéricas, pelo site ou aplicativo da Loterias Caixa. Segundo o texto do Ministério da Economia, também é garantido ao apostador poder fazer a “teimosinha”, que é um método de jogo que permite a repetição dos mesmos números em uma sequência de sorteios. A data do primeiro sorteio da loteria +Milionária ainda não foi divulgada, mas a portaria permite, ao menos, um sorteio semanal. Assim, fica a critério da Caixa Econômica definir com qual frequência irá realizá-los.

Premiação da +Milionária

Para a premiação da loteria +Milionária, serão sorteados 6 números na matriz 1 e 2 números na matriz 2. Logo, o maior prêmio será para quem acertar os 8 números. Além disso, também vão ser vencedoras as apostas que, mesmo que não tenham alguma indicação certa na matriz 2, obtenham 6, 5 ou 4 corretas na matriz 1. A quantia destinada em cada sorteio ainda não foi divulgada, nem seu valor mínimo.

O Ministério da Economia determinou 10 faixas de premiação, a partir da quantidade de acertos em cada matriz. Assim, serão consideradas vencedoras as apostas que tiverem a quantidade de indicações certas estabelecidas para cada faixa de premiação. Os valores da 1ª a 6ª faixa correspondem à porcentagem rateada entre as apostas contempladas em determinada faixa. Confira como ficaram os valores da premiação:

1ª faixa – 6 acertos na matriz 1 e 2 acertos na matriz 2: 62% do valor arrecadado;

6 acertos na matriz 1 e 2 acertos na matriz 2: 62% do valor arrecadado; 2ª faixa – 6 acertos na matriz 1 e 1 ou nenhum acerto na matriz 2: 10% do valor arrecadado;

6 acertos na matriz 1 e 1 ou nenhum acerto na matriz 2: 10% do valor arrecadado; 3ª faixa – 5 acertos na matriz 1 e 2 acertos na matriz 2: 8% do valor arrecadado;

5 acertos na matriz 1 e 2 acertos na matriz 2: 8% do valor arrecadado; 4ª faixa – 5 acertos na matriz 1 e 1 ou nenhum acerto na matriz 2: 8% do valor arrecadado;

5 acertos na matriz 1 e 1 ou nenhum acerto na matriz 2: 8% do valor arrecadado; 5ª faixa – 4 acertos na matriz 1 e 2 acertos na matriz 2: 6% do valor arrecadado;

4 acertos na matriz 1 e 2 acertos na matriz 2: 6% do valor arrecadado; 6ª faixa – 4 acertos na matriz 1 e 1 ou nenhum acerto na matriz 2: 6% do valor arrecadado;

4 acertos na matriz 1 e 1 ou nenhum acerto na matriz 2: 6% do valor arrecadado; 7ª faixa – 3 acertos na matriz 1 e 2 acertos na matriz 2: R$50;

3 acertos na matriz 1 e 2 acertos na matriz 2: R$50; 8ª faixa – 3 acertos na matriz 1 e 1 acerto na matriz 2: R$24;

3 acertos na matriz 1 e 1 acerto na matriz 2: R$24; 9ª faixa – 2 acertos na matriz 1 e 2 acertos na matriz 2: R$12;

2 acertos na matriz 1 e 2 acertos na matriz 2: R$12; 10ª faixa – 2 acertos na matriz 1 e 1 acerto na matriz 2: R$ 6.

O prêmio da +Milionária Loteria acumula?

Segundo o texto da portaria publicada, o prêmio da +Milionária Loteria acumula, podendo ser destinado à formação de prêmios do concurso subsequente ou distribuído, ainda no mesmo concurso, entre as apostas vencedoras das demais faixas. Dessa forma, fica estabelecido que:

se não houver aposta vencedora na 1ª faixa de premiação, o valor acumula para a 1ª faixa do concurso subsequente;

se não houver aposta vencedora na 2ª faixa, o valor é rateado entre os vencedores da 3ª;

se não houver aposta vencedora na 3ª faixa, o valor é rateado entre os vencedores 4ª;

se não houver aposta vencedora na 4ª faixa, o valor é rateado entre os vencedores 5ª;

se não houver aposta vencedora na 5ª faixa, o valor é rateado entre os vencedores 6ª;

se não houver aposta vencedora da 6ª até a 10ª faixa, cada valor acumulado será destinado à formação do prêmio da 1ª faixa do concurso subsequente.

Leia também: História da loteria no Brasil e a grande chance de ficar rico