Quina, Lotofácil e loterias hoje podem pagar xx milhões (24/11/25)

As Loterias da Caixa começam a semana com prêmio milionário. Nesta segunda-feira, 24 de novembro de 2025, tem extração da Lotofácil, Quina e demais modalidade a partir das 21h (De Brasília), e os prêmios passam dos R$ 24 milhões.

Que horas é o sorteio das loterias hoje

Hoje, segunda-feira, de acordo com o cronograma oficial das Caixa Econômica Federal para as loterias, está prevista extração para as seguintes modalidades:

Lotofácil: o concurso 3545 da loteria pode pagar até R$ 1,8 milhão para quem acertar os 15 números sorteados. Extração corre às 21h.

Quina: a loteria tem prêmio estimado em R$ 6.000.000,00. Sorteio será às 21h.

Dupla Sena: o concurso 2890 tem uma premiação de R$ 900.000,00. Seus sorteios às segundas, quartas e sextas. Sorteio será às 21h.

Lotomania: hoje tem o concurso 2853 que pode premiar um apostador com R$ 1.600.000,00. Sorteio será às 21h.

Super Sete: chance de mudar de vida com a loteria que está acumulada em R$ 5.400.000,00. Sorteio será às 21h.

Como apostar nas loterias hoje

Apostar nas loterias hoje é simples, rápido e pode ser feito sem sair de casa. As modalidades da Caixa estão disponíveis todos os dias para quem quer testar a sorte no concurso do dia. A procura aumenta em semanas de prêmios acumulados, e muitos usuários recorrem ao celular para fazer o jogo de última hora.

O sorteio acontece às 21h e as apostas podem ser feitas até às 20h30.

Nas lotéricas, o processo é o tradicional: preencher o volante, escolher os números e pagar. É a opção preferida de quem gosta de conferir tudo pessoalmente e ainda pedir ajuda ao atendente.

O site oficial das Loterias Caixa e o aplicativo oficial permitem apostar a qualquer hora. Basta fazer login com CPF, montar o jogo e confirmar o pagamento. O recurso é popular entre quem aposta com frequência e não quer enfrentar fila.