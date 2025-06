Até que dia pode jogar na Quina de São João 2025 e horário

Quina vem com prêmio de R$ 230 milhões no sábado e sorteio não acumula

Está chegando a hora do tradicional sorteio da Quina de São João de 2025, que será realizada no sábado, dia 28 de junho, com prêmio estimado em R$ 230 milhões. Para aqueles que desejam tentar a sorte, as apostas seguem disponíveis, mas cuidado para não perder o prazo.

Até que horas apostar na Quina de São João

De acordo com a Caixa, é possível fazer apostas da Quina de São João até o dia 28 de junho de 2023, dia do sorteio. Os apostadores podem procurar casas lotéricas ou tentar a sorte através dos canais eletrônicos (aplicativo e site). Mas é preciso se atentar ao horário, pois só será possível registrar os jogos até às 18h (horário de Brasília).

O sorteio está previsto para começar a partir das 20h (horário de Brasília) e contará com transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa e da Rede TV. O evento ocorre no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo.

Como apostar na Quina de São João 2025?

As Loterias Caixa já está fazendo a comercialização das apostas. Portanto, para apostar na Quina de São João será necessário ir até uma lotérica ou acessar um dos canais eletrônicos das Loterias Caixa: aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O valor mínimo da compra online é de R$ 30.

É preciso marcar de cinco a 15 números no volante o preço varia de R$ 2,50 a R$ 7,5 mil. Dá para escolher as dezenas manualmente ou por meio da Surpresinha – seleção aleatória do sistema.

Outra opção para aumentar a chance de ganhar o prêmio da Quina de São João 2023 é participar de um bolão. O apostador pode criar um, que deverá ter no mínimo duas cotas e no máximo 50.

Além disso, é possível comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas com possibilidade de cobrança de uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Contudo, esse tipo de aposta só para fazer fisicamente nas lotéricas. Ou seja, não é possível realizar bolão nos canais eletrônicos.

Quanto rende 230 milhões na poupança?

Já pode sonhar com o prêmio da Quina especial e também fazer planos com a bolada, que pode render até o resto da vida. Para ter ideia, no primeiro mês de aplicação na Poupança, os R$ 230 milhões podem render R$ 1.150.000.

De acordo com a a regra da rentabilidade do Banco Central, o investimento renderá 0,5% ao mês + Taxa Referencial sempre que a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano. Atualmente, os juros está em 14,75%.

Em um ano, se o dinheiro não for utilizado, ele pode render R$ 13,8 milhões. Mas como é um jogo de sorte, jogue com responsabilidade e não crie dívidas para participar do sorteio.