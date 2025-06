Onde assistir o sorteio da Quina de São João 2025 ao vivo hoje

A Mega da Virada será sorteada nesta terça-feira, às 20 horas (de Brasília), e pode pagar um prêmio recorde de R$ 600 milhões, atraindo a atenção de milhões de apostadores em todo o país. Os apostadores podem acompanhar a transmissão ao vivo.

Transmissão do sorteio da Quina de São João 2025

O sorteio da Quina de São João 2025 ocorre hoje, 28 de junho, sábado, às 20h, horário de Brasília. O público poderá acompanhar ao vivo pela internet. Serão sorteadas 5 dezenas, em estúdio localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

O sorteio será transmitido pelo canal do YouTube da Caixa Econômica Federal. Basta acessar o endereço https://www.youtube.com/@canalcaixa na data e horário indicados e clicar em ‘ao vivo’. Depois, é só esperar o início da transmissão quando o programa estiver no ar. A RedeTV também fará a transmissão do sorteio no mesmo horário.

Após o sorteio, os números sorteados e o rateio do prêmio estarão disponíveis para consulta no DCI, que atualizará o resultado, permitindo que os apostadores acompanhem em tempo real.

Como apostar na Quina 6760

Ainda não apostou? Calma que dá tempo! A Quina de São João 6760 vai correr neste sábado a partir das 20h (horário de Brasília). Os apostadores podem tentar a sorte até às 18h, através de apostas realizadas em lotéricas ou pelas canais eletrônicos das Loterias Caixa: aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

No volante é preciso escolher de cinco a 15 números manualmente ou selecionar a surpresinha – pelo sistema. Para quem quiser participar do sorteio com cota de bolão, deverá ir até uma lotérica.

Dá para faturar acertando dois, três, quatro ou cinco números. A probabilidade de levar o prêmio é de uma em mais de 24 milhões. A aposta simples, com cinco números, sai por R$ 2,50.