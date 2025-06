Quando vai ser o sorteio da Quina de São João 2025?

A aposta simples, com cinco números, sai por R$ 2.50

Já pensou ganhar R$ 230 milhões de um dia para o outro e ter a vida que sempre sonhou? Esse certamente é o desejo dos apostadores da Quina dea São João 2025, que realiza o concurso 6760 com uma das maiores premiações do ano.

Quina de São João 2025 corre no sábado

A Quina de São João 6760 vai correr neste sábado, dia 28 de junho de 2025, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília). A bolada estimada pode fazer até 230 milionários, já que a quantia será divida se houver mais de um ganhador.

Para concorrer ao maior prêmio da história da Quina de São João, o apostadores devem ir a uma lotérica ou acessar os canais eletrônicos das Loterias Caixa: aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

No volante é preciso escolher de cinco a 15 números manualmente ou selecionar a surpresinha – pelo sistema. Para quem quiser participar do sorteio com cota de bolão, deverá ir até uma lotérica.

Dá para faturar acertando dois, três, quatro ou cinco números. A probabilidade de levar o prêmio é de uma em mais de 24 milhões.

A aposta simples, com cinco números, sai por R$ 2.50 e com 15 números, nesse cenário, sai por pouco mais de R$ 7 mil. Os jogos podem ser registrados até uma hora antes do sorteio, às 19h.

Todos os resultados da Quina de São João

Em 2024, as dezenas sorteadas foram 21, 38, 60, 64 e 70. O prêmio ficou em R$ 229 milhões.

Extração de 2022

Números sorteados: 35, 36, 49, 75, 80.

Prêmio: R$ 200.000.000,00

Extração de 2021

Números sorteados: 25, 28, 36, 60, 61.

Prêmio: R$ 200.000.000,00

Extração de 2020

Números sorteados: 07, 17, 29, 55, 78.

Prêmio: R$ 140.000.000,00

Extração de 2019

Números sorteados: 17, 27, 53, 78, 79.

Prêmio: R$ 140.000.000,00

Extração de 2018

Números sorteados: 03, 29, 33, 53, 69.

Prêmio: R$ 130.000.000,00

Extração de 2017

Números sorteados: 06, 07, 13, 14, 26.

Prêmio: R$ 130.000.000,00

Extração de 2016

Números sorteados: 14, 26, 28, 55, 79.

Prêmio: R$ 140.000.000,00

Extração de 2015

Números sorteados: 01, 15, 22, 23, 47.

Prêmio: R$ 120.000.000,00

Extração de 2014

Números sorteados: 15, 26, 55, 71, 79.

Prêmio: R$ 100.000.000,00

Extração de 2013

Números sorteados: 05, 17, 55, 63, 67.

Prêmio: R$ 90.000.000,00

Extração de 2012

Números sorteados: 02, 04, 27, 36, 51.

Prêmio: R$ 88.000.000,00

Extração de 2011

Números sorteados: 14, 15, 28, 58, 68.

Prêmio: R$ 60.000.000,00