Resultado da Quina concurso 5978 de hoje, quarta (19/10)

Dia de sorteio do resultado da Quina 5978 e a prêmio chega a R$ 700.000,00. A extração de hoje, 19 de outubro, será realizada pelas Loterias da Caixa a partir das 20h, do horário de Brasília. O sorteio também é transmitido pelo Youtube da Caixa.

As apostas custam R$ 2 e podiam ser realizadas até as 19h.

Será que hoje é seu dia de sorte? Anote os números do resultado da Quina concurso 5978. O sorteio é realizado pela Loterias da Caixa. Para o sorteio dos 5 números da Quina é utilizado 1 globo, carregado com bolas numeradas de 01 a 80.

Como receber o prêmio da Quina?

Os prêmios do concurso podem ser resgatados em agências da Caixa. Se a quantia for menor que R$ 1.332,78, também tem a opção de ir até uma lotérica para receber o montante.

No entanto, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio do resultado da Quina. Sendo assim, após esse prazo, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor da Quina acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Próximo sorteio

Os apostadores que quiserem tentar a sorte também no próximo concurso da Quina, o sorteio está previsto para quinta (20/10/22).

