Resultado Quina 5742: números sorteados hoje, quarta (29/12/21)

Os números do resultado da Quina concurso 5742 serão sorteados a partir das 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 29 de dezembro. O apostador que acertar as dezenas pode ganhar o prêmio que está acumulado em R$ 4,4 milhões.

Resultado da Quina 5742 de hoje – 29/12/21

Os números sorteados no resultado da Quina de hoje foram: 08-11-19-41-73

Assista ao vídeo do sorteio do resultado da Quina.

Ganhadores da Quina

Dá para ganhar até quatro prêmios diferentes na Quina dependendo do tipo de aposta. Para isso, os jogadores precisam ter a sorte de acertar no mínimo dois números do resultado. Nesta modalidade, o valor do prêmio é definido após o rateio entre os ganhadores de cada faixa de acerto. A Caixa repassa 35%, da quantia destinada para o pagamento dos prêmios, para os acertadores das cinco dezenas.

O restante é distribuído da seguinte maneira: 15% vai para a faixa da quadra (quatro acertos); 10% vai para a faixa do terno (três acertos); 10% vai para a faixa do duque (dois acertos); 15% acumulam para a primeira faixa dos concursos de final 5; 15% acumulam para a primeira faixa da Quina de São João.

A probabilidade de um jogador conseguir acertar o resultado da Quina concurso 5739 é de uma em mais de 24 milhões com a aposta simples de cinco números. Nas demais faixas, os apostadores ficam mais perto de conseguir ganhar alguma quantia e a chance vai para uma em: 64.106 na quadra, 866 no terno e 36 no duque.

Já a probabilidade de faturar a bolada principal jogando com 15 números é de uma em cerca de oito milhões, de acordo com a Caixa.

Como receber o prêmio?

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer agência da Caixa, mas se a quantia for de até R$ 1.903,98 os sortudos também conseguem receber em lotéricas. É preciso apresentar o bilhete premiado, RG e CPF para conseguir o pagamento.

Valores a partir de R$ 10 mil são depositados no prazo mínimo de dois dias úteis. Quem realiza a aposta online (site ou aplicativo), também pode transferir o valor do prêmio para uma conta do Mercado Pago.

A partir do sorteio do resultado da Quina concurso 5741, o prazo para retirada dos prêmios é de 90 dias corridos.

