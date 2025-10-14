Resultado da Timemania 2307 e Dia de Sorte 1128 nesta terça

Resultado da Timemania 2307 e Dia de Sorte 1128 nesta terça

Confira o resultado da Timemania 2307 e Dia de Sorte 1128, loterias sorteadas nesta terça-feira, dia 14 de outubro. As extrações começam às 20h (de Brasília). A ordem dos números a seguir estarão na ordem do sorteio.

Resultados das loterias da Caixa

Todos os sorteios dos resultadas das loterias da Caixa são realizado em São Paulo. Veja os números:

Resultado da Timemania 2307

Veja as dezenas do resultado da Timemania em tempo real. O prêmio é de R$ 34 milhões: 02-13-38-44-52-64-80 | 29 – Coritiba/PR

Resultado do Dia de Sorte 1128

Veja as dezenas do resultado do Dia de Sorte 1128 em tempo real. O prêmio é de R$ 2,1 milhões.

09-10-16-17-19-20-24 | Mês: abril – 04

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

O apostador que acertou o resultado de alguma modalidade pode receber prêmios de até R$ 2,2 mil em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores maiores, o resgate só poderá ser feito em agências da Caixa.

É necessário levar, além do bilhete, um comprovante de identidade com CPF para conseguir fazer o resgate. Os prêmios das apostas que acertaram algum resultado das loterias da Caixa, podem ser retirados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.

Veja também: números mais sorteados da Mega-Sena em 2025