Resultado da Timemania 2307 e Dia de Sorte 1128 nesta terça
Loterias somam milhões de reais
Confira o resultado da Timemania 2307 e Dia de Sorte 1128, loterias sorteadas nesta terça-feira, dia 14 de outubro. As extrações começam às 20h (de Brasília). A ordem dos números a seguir estarão na ordem do sorteio.
Resultados das loterias da Caixa
Todos os sorteios dos resultadas das loterias da Caixa são realizado em São Paulo. Veja os números:
Resultado da Timemania 2307
Veja as dezenas do resultado da Timemania em tempo real. O prêmio é de R$ 34 milhões: 02-13-38-44-52-64-80 | 29 – Coritiba/PR
Resultado do Dia de Sorte 1128
Veja as dezenas do resultado do Dia de Sorte 1128 em tempo real. O prêmio é de R$ 2,1 milhões.
09-10-16-17-19-20-24 | Mês: abril – 04
Como receber o prêmio das loterias da Caixa?
O apostador que acertou o resultado de alguma modalidade pode receber prêmios de até R$ 2,2 mil em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores maiores, o resgate só poderá ser feito em agências da Caixa.
É necessário levar, além do bilhete, um comprovante de identidade com CPF para conseguir fazer o resgate. Os prêmios das apostas que acertaram algum resultado das loterias da Caixa, podem ser retirados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.
