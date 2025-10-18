Timemania pode pagar R$ 36 milhões e Dia de Sorte R$ 3,3 milhões

Resultado da Timemania 2309 e Dia de Sorte 1130 nesta quinta

Confira o resultado da Timemania 2309 e Dia de Sorte 1130, loterias sorteadas nesta quinta-feira, dia 18 de outubro. As extrações começam às 20h (de Brasília). A ordem dos números a seguir estarão na ordem do sorteio.

Todos os sorteios dos resultadas das loterias da Caixa são realizado em São Paulo. Veja os números:

Veja as dezenas do resultado da Timemania 2309: 45-39-03-22-77-21-02

Agora confira o resultado do Dia de Sorte 1130 em tempo real: 30-10-27-07-12-14 | novembro

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

O apostador que acertou o resultado de alguma modalidade pode receber prêmios de até R$ 2,2 mil em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores maiores, o resgate só poderá ser feito em agências da Caixa.

É necessário levar, além do bilhete, um comprovante de identidade com CPF para conseguir fazer o resgate. Os prêmios das apostas que acertaram algum resultado das loterias da Caixa, podem ser retirados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.

