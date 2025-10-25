Loterias

Resultado da Timemania 2312 e Dia de Sorte 1133 neste sábado

Timemania pode pagar R$ 39 milhões e Dia de Sorte R$ 200 mil

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Timemania 2312 DCI

Confira o resultado da Timemania 2311 e Dia de Sorte 1132, loterias sorteadas nesta quinta-feira, dia 23 de outubro. As extrações começam às 20h (de Brasília). A ordem dos números a seguir estarão na ordem do sorteio.

Todos os sorteios dos resultadas das loterias da Caixa são realizado em São Paulo. Veja os números:

Veja as dezenas do resultado da Timemania 2312: 05-06-10-21-59-65-74 | Brasil/RS

Agora confira o resultado do Dia de Sorte 1133 em tempo real: 04-08-10-12-20-21-26 | Abril-04

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

O apostador que acertou o resultado de alguma modalidade pode receber prêmios de até R$ 2,2 mil em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores maiores, o resgate só poderá ser feito em agências da Caixa.

É necessário levar, além do bilhete, um comprovante de identidade com CPF para conseguir fazer o resgate. Os prêmios das apostas que acertaram algum resultado das loterias da Caixa, podem ser retirados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

