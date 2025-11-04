Timemania pode pagar R$ 42.500.000,00 e Dia de Sorte R$ 800 mil

Resultado da Timemania 2316 e Dia de Sorte 1137 nesta terça

Confira o resultado da Timemania 2316 e Dia de Sorte 1137, loterias sorteadas neste terça, dia 4 de novembro. As extrações começam às 21h (de Brasília). A ordem dos números a seguir estarão na ordem do sorteio.

Resultados das loterias – Timemania – Dia de Sorte

Todos os sorteios dos resultadas das loterias da Caixa são realizado em São Paulo. Veja os números:

Veja as dezenas do resultado da Timemania 2316: 24-25-28-42-58-73-78 | 02-Altos/PI

Agora confira o resultado do Dia de Sorte 1137 em tempo real: 07-12-13-14-20-22-26 | 4-abril

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

O apostador que acertou o resultado de alguma modalidade pode receber prêmios de até R$ 2,2 mil em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores maiores, o resgate só poderá ser feito em agências da Caixa.

É necessário levar, além do bilhete, um comprovante de identidade com CPF para conseguir fazer o resgate. Os prêmios das apostas que acertaram algum resultado das loterias da Caixa, podem ser retirados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.