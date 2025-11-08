Timemania pode pagar R$ 45 milhões e Dia de Sorte R$ 2 milhões

Resultado da Timemania 2318 e Dia de Sorte 1139 nesta sábado

Confira o resultado da Timemania 2318 e Dia de Sorte 1139, loterias sorteadas neste sábado, dia 8 de novembro. As extrações começam às 21h (de Brasília). A ordem dos números a seguir estarão na ordem do sorteio.

Resultados das loterias – Timemania – Dia de Sorte

Todos os sorteios dos resultadas das loterias da Caixa são realizado em São Paulo. Veja os números:

Veja as dezenas do resultado da Timemania 2318: 01-08-17-37-48-59-60 – Tocantinópolis

Agora confira o resultado do Dia de Sorte 1139 em tempo real: 01-05-17-19-28-29-30 – dezembro

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

O apostador que acertou o resultado de alguma modalidade pode receber prêmios de até R$ 2,2 mil em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores maiores, o resgate só poderá ser feito em agências da Caixa.

É necessário levar, além do bilhete, um comprovante de identidade com CPF para conseguir fazer o resgate. Os prêmios das apostas que acertaram algum resultado das loterias da Caixa, podem ser retirados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.