Resultado da Timemania 2324 e Dia de Sorte 1145 nesta quinta

Timemania pode pagar R$ 43 milhões e Dia de Sorte R$ 380 mil

Confira o resultado da Timemania 2324 e Dia de Sorte 1145, loterias sorteadas nesta quinta, dia 27 de novembro. As extrações começam às 21h (de Brasília). A ordem dos números a seguir estarão na ordem do sorteio.

Todos os sorteios dos resultadas das loterias da Caixa são realizado em São Paulo. Veja os números:

Veja as dezenas do resultado da Timemania 2324: 05-18-42-50-65-67-76 | Juazeirense-BA

Agora confira o resultado do Dia de Sorte 1145 em tempo real: 04-09-12-14-16-22-27 | setembro

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

O apostador que acertou o resultado de alguma modalidade pode receber prêmios de até R$ 2,2 mil em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores maiores, o resgate só poderá ser feito em agências da Caixa.

É necessário levar, além do bilhete, um comprovante de identidade com CPF para conseguir fazer o resgate. Os prêmios das apostas que acertaram algum resultado das loterias da Caixa, podem ser retirados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.