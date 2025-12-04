Timemania tem prêmio de R$ 58 milhões e a Dia de Sorte R$ 150 mil

Resultado da Timemania 2327 e Dia de Sorte 1148 nesta quinta

Confira o resultado da Timemania 2327 e Dia de Sorte 1148, loterias sorteadas nesta quinta, dia 4 de dezembro. As extrações começam às 21h (de Brasília). A ordem dos números a seguir estarão na ordem do sorteio.

Resultados das loterias – Timemania – Dia de Sorte

Todos os sorteios dos resultadas das loterias da Caixa são realizado em São Paulo. Veja os números:

Veja as dezenas do resultado da Timemania 2327: 04-07-35-42-46-71-73 | Atlético-GO

Agora confira o resultado do Dia de Sorte 1148 em tempo real: 05-06-15-16-17-20-23 – Maio

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

O apostador que acertou o resultado de alguma modalidade pode receber prêmios de até R$ 2,2 mil em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores maiores, o resgate só poderá ser feito em agências da Caixa.

É necessário levar, além do bilhete, um comprovante de identidade com CPF para conseguir fazer o resgate. Os prêmios das apostas que acertaram algum resultado das loterias da Caixa, podem ser retirados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.