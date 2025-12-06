Timemania tem prêmio de R$ 60 milhões e a Dia de Sorte R$ 150 mil

Resultado da Timemania 2328 e Dia de Sorte 1149 neste sábado

Confira o resultado da Timemania 2328 e Dia de Sorte 1149, loterias sorteadas neste sábado, dia 6 de dezembro. As extrações começam às 21h (de Brasília). A ordem dos números a seguir estarão na ordem do sorteio.

Resultados das loterias – Timemania e Dia de Sorte

Todos os sorteios dos resultadas das loterias da Caixa são realizado em São Paulo. Veja os números:

Veja as dezenas do resultado da Timemania 2328: 01-15-29-49-57-59-73 | Jacuipense/BA

Agora confira o resultado do Dia de Sorte 1149 em tempo real: 01-09-10-17-27-30 | fevereiro

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

O apostador que acertou o resultado de alguma modalidade pode receber prêmios de até R$ 2,2 mil em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores maiores, o resgate só poderá ser feito em agências da Caixa.

É necessário levar, além do bilhete, um comprovante de identidade com CPF para conseguir fazer o resgate. Os prêmios das apostas que acertaram algum resultado das loterias da Caixa, podem ser retirados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.