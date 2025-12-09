Resultado da Timemania 2329 e Dia de Sorte 1150 nesta terça

Confira o resultado da Timemania 2329 e Dia de Sorte 1150, loterias sorteadas neste terça, dia 9 de dezembro. As extrações começam às 21h (de Brasília). A ordem dos números a seguir estarão na ordem do sorteio.

Resultados das loterias – Timemania e Dia de Sorte

Todos os sorteios dos resultadas das loterias da Caixa são realizado em São Paulo. Veja os números:

Veja as dezenas do resultado da Timemania 2329: 29-36-39-61-70-75-77 | Aparecidense/GO

Agora confira o resultado do Dia de Sorte 1150 em tempo real: 06-08-10-11-18-26-30 | Timemania

Timemania tem prêmio de R$ 61 milhões e a Dia de Sorte R$ 400 mil.

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

O apostador que acertou o resultado de alguma modalidade pode receber prêmios de até R$ 2,2 mil em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores maiores, o resgate só poderá ser feito em agências da Caixa.

É necessário levar, além do bilhete, um comprovante de identidade com CPF para conseguir fazer o resgate. Os prêmios das apostas que acertaram algum resultado das loterias da Caixa, podem ser retirados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.