Resultado da Timemania 2330 e Dia de Sorte 1151 nesta quinta

Confira o resultado da Timemania 2330 e Dia de Sorte 1151, loterias sorteadas neste quinta, dia 11 de dezembro. As extrações começam às 21h (de Brasília). A ordem dos números a seguir estarão na ordem do sorteio.

Resultados das loterias com Timemania e Dia de Sorte

Todos os sorteios dos resultadas das loterias da Caixa são realizado em São Paulo. Veja os números:

Veja as dezenas do resultado da Timemania 2330: 22-31-50-52-56-57-69 | Naútico/PB

Agora confira o resultado do Dia de Sorte 1151 em tempo real: 03-06-18-21-22-24-31 | junho

Timemania tem prêmio de R$ R$ 64.000.000,00 e a Dia de Sorte R$ 650 mil.

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

O apostador que acertou o resultado de alguma modalidade pode receber prêmios de até R$ 2,2 mil em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores maiores, o resgate só poderá ser feito em agências da Caixa.

É necessário levar, além do bilhete, um comprovante de identidade com CPF para conseguir fazer o resgate. Os prêmios das apostas que acertaram algum resultado das loterias da Caixa, podem ser retirados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.