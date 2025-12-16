Resultado da Timemania 2332 e Dia de Sorte 1153 neste terça

Confira o resultado da Timemania 2332 e Dia de Sorte 1153, loterias sorteadas nesta terça-feira, dia 16 de dezembro. As extrações começam às 21h (de Brasília). A ordem dos números a seguir estarão na ordem do sorteio.

Resultados das loterias com Timemania e Dia de Sorte

Todos os sorteios dos resultadas das loterias da Caixa são realizado em São Paulo. Veja os números:

Veja as dezenas do resultado da Timemania 2332: 13-17-23-28-47-50-71 | 29-Coritiba/PR

Agora confira o resultado do Dia de Sorte 1153 em tempo real: 15-16-18-19-21-23-27 | 07-Julho

Timemania tem prêmio de R$ R$ 65.000.000,00 e a Dia de Sorte R$ 950 mil.

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

O apostador que acertou o resultado de alguma modalidade pode receber prêmios de até R$ 2,2 mil em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores maiores, o resgate só poderá ser feito em agências da Caixa.

É necessário levar, além do bilhete, um comprovante de identidade com CPF para conseguir fazer o resgate. Os prêmios das apostas que acertaram algum resultado das loterias da Caixa, podem ser retirados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.