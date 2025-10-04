Resultado da +Milionária 291: confira os números e ganhadores de sábado

Neste 4 de outubro, será realizado o sorteio do resultado da +Milionária 291 da Caixa. O prêmio é a partir de R$ 170 milhões, com dez faixas diferentes de premiação. Veja se teve ganhador hoje.

Resultado Milionária 291 hoje

Os números do resultado Milionária 291 da loteria Caixa, dia 4 de outubro.

Os números sorteados foram: 22-19-31-15-30-14

Trevos sorteados: 4 3

Como funciona a +Milionária

Diferentemente de outras modalidades, +Milionária Federal conta com duas matrizes distintas de números: uma que vai de 1 a 50, e outra com trevos de 1 a 6. Em cada aposta é obrigatória a indicação de números tanto na matriz 1 quanto na 2.

Em relação à primeira, vai ser exigida uma indicação de, no mínimo, 6 números, e no máximo 12. Já na segunda matriz, o mínimo será de 2, e o máximo todos os 6 números. A aposta simples, ou mínima, tem o valor unitário de R$6, e é aquela composta pela indicação de 6 números e 2 trevos. Enquanto a combinada, ou múltipla, é diferente da simples, mediante as possibilidades de indicação de números permitidas e os limites máximos estabelecidos para cada matriz. O valor dela é determinado a partir da multiplicação da quantidade de apostas simples compreendida em cada aposta combinada.

As apostas já podem ser feitas em qualquer casa lotérica, pelo site ou aplicativo da Loterias Caixa. Segundo a Caixa, também é possível que o apostador deixe o sistema escolher os números para ele, tática chamada de “surpresinha”, ou ainda fazer a “teimosinha”, que é um método de jogo que permite a repetição dos mesmos números em uma sequência de até 5 concursos consecutivos.