Loterias

Resultado da +Milionária 291: confira os números e ganhadores de sábado

Prêmio principal é de R$ 170 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado Milionária 291 hoje Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Neste 4 de outubro, será realizado o sorteio do resultado da +Milionária 291 da Caixa. O prêmio é a partir de R$ 170 milhões, com dez faixas diferentes de premiação. Veja se teve ganhador hoje.

Resultado Milionária 291 hoje

Os números do resultado Milionária 291 da loteria Caixa, dia 4 de outubro.

  • Os números sorteados foram: 22-19-31-15-30-14
  • Trevos sorteados: 4 3

Como funciona a +Milionária

Diferentemente de outras modalidades, +Milionária Federal conta com duas matrizes distintas de números: uma que vai de 1 a 50, e outra com trevos de 1 a 6. Em cada aposta é obrigatória a indicação de números tanto na matriz 1 quanto na 2.

Em relação à primeira, vai ser exigida uma indicação de, no mínimo, 6 números, e no máximo 12. Já na segunda matriz, o mínimo será de 2, e o máximo todos os 6 números. A aposta simples, ou mínima, tem o valor unitário de R$6, e é aquela composta pela indicação de 6 números e 2 trevos. Enquanto a combinada, ou múltipla, é diferente da simples, mediante as possibilidades de indicação de números permitidas e os limites máximos estabelecidos para cada matriz. O valor dela é determinado a partir da multiplicação da quantidade de apostas simples compreendida em cada aposta combinada.

As apostas já podem ser feitas em qualquer casa lotérica, pelo site ou aplicativo da Loterias Caixa. Segundo a Caixa, também é possível que o apostador deixe o sistema escolher os números para ele, tática chamada de “surpresinha”, ou ainda fazer a “teimosinha”, que é um método de jogo que permite a repetição dos mesmos números em uma sequência de até 5 concursos consecutivos.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Veja os novos preços das apostas das Loterias em 2025

Hoje tem sorteio das loterias? Como ficam as loterias no Carnaval

Até que horas dá para apostar nas loterias hoje, véspera de Natal (24/12)

Saiu: Resultado da Lotofácil 3238: ganhadores do dia 6 de novembro

Resultado da Tele Sena de 33º aniversário: 1º sorteio e ganhadores (13/10)

Loterias são a opção de 58% dos apostadores no país

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes