Loterias

Saiba o resultado da Lotomania 2844 de segunda-feira

Prêmio está acumulado em R$ 8,5 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotomania 2844 Foto: DCI

A extração da Lotomania 2844, a ser realizada nesta segunda-feira, 3, no Espaço Caixa Loterias, em São Paulo, vai sortear 20 acertos. O prêmio estimado para o concurso está acumulado em R$ 8,5 milhões.

Resultado da Lotomania 2844

A extração acontece às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, e traz as seguintes dezenas sorteadas: 01-02-05-14-16-26-31-32-34-49-51-54-61-66-70-77-91-95-96-97

Aproveite e veja o novo horário das loterias.

Como funciona a Lotomania e por que ela é diferente

A Lotomania é uma das modalidades mais tradicionais da Caixa Loterias, e se destaca por sua dinâmica incomum. O jogador marca 50 números entre 00 e 99 e concorre a prêmios se acertar 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas, ou até mesmo se não acertar nenhuma delas.

O valor da aposta é fixo, de R$ 3,00, e há diferentes formas de participar:

Surpresinha: o sistema escolhe os números de forma automática;

Teimosinha: permite repetir a mesma aposta por até 8 concursos consecutivos;

Aposta-espelho: o sistema gera uma nova aposta com os 50 números não escolhidos na primeira, dobrando as chances de premiação.

Essa combinação entre simplicidade e sorte faz da Lotomania uma das opções mais populares entre apostadores que gostam de experimentar formatos diferentes das loterias tradicionais, como a Mega-Sena ou Quina.

História da loteria

Lançada em 1999 pela Caixa Econômica Federal, a Lotomania surgiu como uma proposta moderna, com sorteios frequentes e regras inovadoras. Logo nas primeiras edições, chamou atenção por premiar também quem não acerta nenhuma dezena, uma característica que segue única entre as loterias oficiais.

Ao longo dos anos, a modalidade conquistou um público fiel e ganhou edições especiais, como a Lotomania de Páscoa, que oferece prêmios milionários sem acúmulo.

Hoje, com centenas de concursos realizados e uma base sólida de apostadores em todo o país, a Lotomania continua sendo uma das opções mais procuradas nas lotéricas, especialmente por quem gosta de testar a sorte com um toque de ousadia.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Resultado da Timemania 2315 e Dia de Sorte 1136 neste sábado

Lotofácil, Mega, Federal e loterias de sábado podem pagar R$ 120 milhões

Saiba o resultado da Lotomania 2843 de sexta-feira

Resultado da Timemania 2314 e Dia de Sorte 1135 nesta quinta

Saiba o resultado da Lotomania 2842 de quarta-feira

Resultado da Timemania 2313 e Dia de Sorte 1134 nesta terça

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes