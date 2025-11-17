Loterias

Saiba o resultado da Lotomania 2850 de segunda-feira

Prêmio está acumulado em R$ 4,2 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotomania 2850 DCI

A extração da Lotomania 2850, a ser realizada nesta segunda-feira, 17 no Espaço Caixa Loterias, em São Paulo, vai sortear 20 acertos. O prêmio estimado para o concurso está acumulado em R$ 4,2 milhões.

Resultado da Lotomania 2850

A extração acontece às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, e traz as seguintes dezenas sorteadas nessa loteria: 01-15-18-28-31-32-34-41-52-58-61-62-64-68-71-72-75-83-85-91

Como funciona a Lotomania e por que ela é diferente

A Lotomania é uma das modalidades mais tradicionais da Caixa Loterias, e se destaca por sua dinâmica incomum. O jogador marca 50 números entre 00 e 99 e concorre a prêmios se acertar 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas, ou até mesmo se não acertar nenhuma delas.

O valor da aposta é fixo, de R$ 3,00, e há diferentes formas de participar:

  • Surpresinha: o sistema escolhe os números de forma automática;
  • Teimosinha: permite repetir a mesma aposta por até 8 concursos consecutivos;
  • Aposta-espelho: o sistema gera uma nova aposta com os 50 números não escolhidos na primeira, dobrando as chances de premiação.

Essa combinação entre simplicidade e sorte faz da Lotomania uma das opções mais populares entre apostadores que gostam de experimentar formatos diferentes das loterias tradicionais, como a Mega-Sena ou Quina.

História da loteria

Lançada em 1999 pela Caixa Econômica Federal, a Lotomania surgiu como uma proposta moderna, com sorteios frequentes e regras inovadoras. Logo nas primeiras edições, chamou atenção por premiar também quem não acerta nenhuma dezena, uma característica que segue única entre as loterias oficiais.

Ao longo dos anos, a modalidade conquistou um público fiel e ganhou edições especiais, como a Lotomania de Páscoa, que oferece prêmios milionários sem acúmulo.

Hoje, com centenas de concursos realizados e uma base sólida de apostadores em todo o país, a Lotomania continua sendo uma das opções mais procuradas nas lotéricas, especialmente por quem gosta de testar a sorte com um toque de ousadia.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Lotofácil, Quina e loterias de segunda: horário e prêmio de hoje (17/11/25)

Saiba o resultado da Lotomania 2849 de sexta-feira

Resultado da Timemania 2320 e Dia de Sorte 1141 nesta quinta

Saiba o resultado da Lotomania 2848 de quarta-feira

Resultado da Timemania 2319 e Dia de Sorte 1140 nesta terça

Saiba o resultado da Lotomania 2847 de segunda-feira

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes