Saiba o resultado da Lotomania 2857 de quarta-feira

A extração da Lotomania 2857, a ser realizada nesta quarta-feira, 3 de dezembro, no Espaço Caixa Loterias de São Paulo, vai sortear 20 acertos. O prêmio estimado para o concurso está acumulado em R$ 3 milhões.

Resultado da Lotomania 2857

Hoje, a extração acontece às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, e traz as seguintes dezenas sorteadas nessa loteria: 04-12-13-20-22-34-26-30-36-52-69-74-77-80-82-87-92-95-96-99

Como funciona a Lotomania e por que ela é diferente

A Lotomania é uma das modalidades mais tradicionais da Caixa Loterias, e se destaca por sua dinâmica incomum. O jogador marca 50 números entre 00 e 99 e concorre a prêmios se acertar 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas, ou até mesmo se não acertar nenhuma delas.

O valor da aposta é fixo, de R$ 3,00, e há diferentes formas de participar:

Surpresinha: o sistema escolhe os números de forma automática;

Teimosinha: permite repetir a mesma aposta por até 8 concursos consecutivos;

Aposta-espelho: o sistema gera uma nova aposta com os 50 números não escolhidos na primeira, dobrando as chances de premiação.

Essa combinação entre simplicidade e sorte faz da Lotomania uma das opções mais populares entre apostadores que gostam de experimentar formatos diferentes das loterias tradicionais, como a Mega-Sena ou Quina.

Conheça a história da loteria

Criada em 1999 pela Caixa Econômica Federal, a Lotomania surgiu como uma proposta moderna, com sorteios frequentes e regras inovadoras. Logo nas primeiras edições, chamou atenção por premiar também quem não acerta nenhuma dezena, uma característica que segue única entre as loterias oficiais.

Ao longo dos anos, a modalidade conquistou um público fiel e ganhou edições especiais, como a Lotomania de Páscoa, que oferece prêmios milionários sem acúmulo.

Hoje, com centenas de concursos realizados e uma base sólida de apostadores em todo o país, a Lotomania continua sendo uma das opções mais procuradas nas lotéricas, especialmente por quem gosta de testar a sorte com um toque de ousadia.