Caixa cancela sorteio do Super Sete 31 devido a problemas técnicos

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A Loterias Caixa informou que o sorteio do Super Sete concurso 31, desta quarta-feira (16), que seria realizado às 15h. O prêmio do concurso está acumulado em R$ 400 mil e pode ser entregue para a aposta que acertar as sete colunas.

Por meio da live que estava sendo transmitida nas redes sociais da Loterias Caixa, um representante da instituição explicou que houve problemas técnicos. Veja o comunicado na íntegra.

“Infelizmente não foi possível iniciarmos o sorteio do concurso 31 do Super Sete devido a problemas técnicos. Mas não se preocupe, o sorteio vai acontecer. Sorteio ao vivo é assim mesmo.

Nós estamos aqui às 15 horas e 17 minutos e seguimos trabalhando para realizar o sorteio da forma mais concreta e transparente para que você possa acompanhar cada detalhe.

Por isso, todos os procedimentos que compõem a realização do sorteio, desde o carregamento dos globos até as ferramentas do concurso poderão ser acompanhados ao vivo.”

A Caixa ainda não informou o dia e horário do novo sorteio do Super Sete concurso 31.

Siga-nos no