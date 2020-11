Confira o resultado da Super Sete 14; prêmio é de R$ 4 milhões

O Resultado da Super Sete concurso 14, que pode pagar prêmio de R$ 4 milhões, sairá a partir das 15 horas desta sexta-feira, dia 6 de novembro. Para levar a bolada, o apostador deve acertar as sete colunas. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, na cidade de São Paulo.

Resultado da Super Sete concurso 14

Confira o resultado da Super Sete: 7-4-0-9-4-7-4

Últimos resultados da Super Sete

No último sorteio da Super Sete, concurso 13, realizado no dia 4, os números que saíram foram: 3-9-9-7-4-6-0.

Já no sorteio da Super Sete, concurso 12, realizado em 30 de outubro, os números sorteados foram: 3-0-3-2-8-9-0.

No sorteio da Super Sete, concurso 11, os números que saíram foram: 6-0-7-5-6-0-9.

Anteriormente, no concurso 10 da Super Sete, os números premiados foram: 8-9-9-2-9-6-5

Qual‌ a‌ ‌chance ‌de‌ ‌acertar o resultado da Super Sete 14?

Nessa modalidade de aposta, a probabilidade de acertar o resultado do Super Sete, e faturar o prêmio máximo, é de uma em 10 milhões na aposta simples. Contudo, segundo a Caixa, nas faixas de menor acerto a chance de um jogador ganhar prêmios são de: 158.7 mil para seis acertos; em seguida, 5.8 mil chances para cinco acertos; logo após, 392 chances para quatro acertos; e, por fim, 43 chances para três acertos.

Como receber os prêmios da Super Sete?

O prêmio de valor inferior a R$ 1.332,78 pode ser movimentado em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Além disso, os prêmios com valor acima, somente nas agências do banco.

Além disso, os valores que são iguais ou acima de R$ 10.000,00 só são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

O campeão tem 90 dias para retirar o prêmio sorteado. Do contrário, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, sempre confira o seu bilhete a tempo para não perder o seu prêmio.

Quando são os próximos sorteios da Super Sete?

O resultado da Super Sete são às segundas, quartas e sextas-feiras. Sempre às 15h.

