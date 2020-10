Nenhuma aposta acertou o resultado do Super Sete, concurso 11, e prêmio acumulou para R$ 3,2 milhões. O sorteio foi realizado nesta tarde, de quarta-feira (28), no Espaço Loterias CAIXA, em São Paulo, e transmitido ao vivo nas redes sociais da CAIXA.

Confira o resultado do Super Sete concurso 11: 6-0-7-5-6-0-9.

1ª coluna – 6

2ª coluna – 0

3ª coluna – 7

4ª coluna – 5

5ª coluna – 6

6ª coluna – 0

7ª coluna – 9

De acordo com a CAIXA: três apostas marcaram seis acertos e ganharam, R$ 29.954; 102 apostas marcaram cinco acertos e vão receber R$ 1.258; outras 2.036 apostas fizeram quatro acertos e conseguiram, R$ 63,05; 19.284 apostas marcaram três acertos e conseguiram R$ 5.

O sorteio do Super Sete 12 está previsto para a sexta-feira (30), a partir das 20h. A apostar que marcar as sete colunas do resultado do Super Sete pode ganhar o prêmio acumulado de R$ 3,2 milhões.

Probabilidade de acertar o resultado do Super Sete?

A chance de acertar o Super Sete é de uma em 10 milhões na aposta simples de sete números. Contudo, a probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.