Resultado da Super Sete 13 não tem ganhador e prêmio acumula para R$ 4 milhões

O resultado da Super Sete 13 continuou sem ganhador no prêmio principal nesta quarta-feira (4). Nenhuma aposta acertou os números sorteados das sete colunas e prêmio acumulou de novo, aumentando para R$ 4 milhões. O sorteio da foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Confira o resultado do Super Sete, concurso 13: 3-9-9-7-4-6-0.

Resultado da Super Sete 13

1ª coluna: 3

2ª coluna: 9

3ª coluna: 9

4ª coluna: 7

5ª coluna: 4

6ª coluna: 6

7ª coluna: 0

Entretanto, oito apostas cravaram seis colunas e faturaram R$ 15,2 mil. Assim como, outras 222 apostas que marcaram cinco colunas e ganharam R$ 785,08.

Além disso, 2.987 apostas acertaram quatro colunas e conseguiram R$ 58,34. Por fim, 28.292 jogadores marcaram três acertos conquistando o prêmio mais baixo de R$ 5.

Quando será o próximo sorteio da Super Sete?

O Super Sete concurso 14 pode pagar o prêmio de R$ 4 milhões na próxima na sexta-feira (6). O sorteio será realizado a partir das 15h.

Como apostar no Super Sete?

O volante do Super Sete concurso 4 é composto por sete colunas – que são lidas da esquerda para direita -, cada uma com números de zero a nove. O apostador deve marcar, no mínimo, uma e, no máximo, três dezenas em cada coluna – dando um total de sete a 21 números.

Para ganhar, é preciso acertar os números de três a sete colunas, independente da ordem. A apostas simples se te números custa R$ 2,50.

Além disso, para escolher as dezenas, o jogador pode optar pela Supresinha – quando o sistema faz a escolha dos números. A Teimosinha também está disponível para esta modalidade, possibilitando o apostador concorrer com que a mesma combinação de números por: três, seis, nove ou 12 concursos.

Assim, as apostas devem ser feitas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa.

Para jogar online na Super Sete, o apostador deve ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe os palpites, insere no carrinho e paga suas apostas de uma só vez, utilizando cartão de crédito. O valor mínimo da compra de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia, conforme a Caixa.

Probabilidade de acertar o resultado da Super Sete

A chance de acertar o resultado Super Sete é de uma em 10 milhões na aposta simples de sete números. Contudo, a probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.