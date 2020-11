Resultado da Super Sete 21: prêmio acumula e vai a R$ 800 mil

Ninguém acertou o resultado da Super Sete 21 desta segunda-feira, 23 de novembro. Com isso, a premiação acumulou para R$ 800 mil no próximo sorteio. Os números sorteados foram: 7-8-7-9-9-8-8.

Nas demais faixas, com 6 acertos, 4 apostas garantiram R$ 13.487,65. Já com 5 acertos, 100 apostas levaram R$ 770,72. Com 4 acertos, 1.316 apostas ganharam R$ 58,56. E 11.435 apostas acertaram 3 números e levaram R$ 5.

Como receber o prêmio da Super Sete de hoje?

Dependendo do resultado da Super Sete 21 de hoje, o apostador campeão vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Se o jogador campeão estiver com a sorte grande e garantir uma bolada ainda maior, o valor só pode ser movimentado em uma das agências da Caixa. Portanto, não se esqueça de levar o bilhete premiado, RG e CPF.

Atenção, pois o prêmio do resultado da Super Sete 21 tem um prazo. O apostador pode buscar o valor premiado em até 90 dias depois da data do sorteio do concurso.

Caso isso não aconteça, o valor vai para o tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, fico atento ao seu bilhete!

Resultados dos últimos sorteios da Super Sete

Resultado da Super Sete 20 (20/11). Os números sorteados foram: 4-9-3-9-8-1-3.

Resultado da Super Sete 19 (18/11). Os números sorteados foram: 0-0-0-1-4-3-3.

Resultado da Super Sete 18 (16/11). Os números sorteados foram: 3-8-2-4-8-6-8.

Resultado da Super Sete 17 (13/11). Os números sorteados foram: 3-8-2-3-5-8-6.

Resultado da Super Sete 16 (11/11). Os números sorteados foram: 5-7-2-6-9-4-4.

Resultado da Super Sete 15 (9/11). Os números sorteados foram: 3-6-8-1-7-9-9.

Além disso, você confere os demais resultados da Super Sete por aqui.

Quando será o próximo sorteio da Super Sete?

O próximo sorteio da Super Sete, concurso 22, será na quarta-feira, 25 de novembro, às 15h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio da premiação.

A gravações dos sorteio pode ser conferida diretamente no Youtube da Caixa.