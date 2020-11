Resultado da Super Sete concurso 18 de hoje [16]; veja as dezenas do dia

O resultado da Super Sete concurso 18 de hoje [16] pode pagar um prêmio acumulado de R$ 5,5 milhões para quem certar as 7 dezenas premiadas. O sorteio será às 15h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. A transmissão pode ser acompanhada ao vivo pelo Youtube.

Ganhadores em tempo real

O resultado da Super Sete concurso 18 juntamente com os ganhadoes será divulgado pela Caixa a partir das 15h.

Como receber os prêmios da Super Sete concurso 18?

O apostador sortudo que ganhar um prêmio de até R$ 1.332,78 na Super Sete concurso 18, pode receber o valor em uma casa lotérica. Já para os prêmios de maior valor, é necessário ir até uma agência da Caixa.

O campeão tem 90 dias para retirar o prêmio sorteado. Do contrário, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, sempre confira o seu bilhete a tempo para não perder o seu prêmio.

Resultados anteriores da Super Sete

Ninguém acertou o resultado da Super Sete 17 da última sexta-feira, 13 de novembro. Os números premiados no sorteio foram: 3-8-2-3-5-8-6. Além disso, confira mais informações sobre o último sorteio por aqui.

Concurso Data Resultado 16 11 de novembro 5-7-2-6-9-4-4 15 9 de novembro 3-6-8-1-7-9-9 14 6 de novembro 7-4-0-9-4-7-4 13 4 de novembro 3-9-9-7-4-6-0