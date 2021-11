Resultado do Super Sete 172 de hoje, segunda-feira (22/11)

Hoje, segunda-feira (22), será realizado o sorteio do resultado do Super Sete concurso 172 a partir das 20h (horário de Brasília). O apostador que conseguir acertar as sete colunas pode ganhar o prêmio que está acumulado e estimado em R$ 1,5 milhão.

Resultado do Super Sete 172

Os números do resultado do Super Sete sorteados hoje foram:

1ª coluna –

2ª coluna –

3ª coluna –

4ª coluna –

5ª coluna –

6ª coluna –

7ª coluna –

Premiação do Super Sete

Para faturar algum prêmio na modalidade, segunda a Caixa, é necessário acertar de três a sete colunas, sendo o maior prêmio pago na faixa de sete acertos. Todos os jogadores que marcarem três números recebem uma quantia fixa de R$ 5 cada.

Após a dedução do total pago para os acertadores de três números do resultado do Super Sete 172, a Caixa distribui o restante do prêmio para as outras faixas:

55% entre os acertadores da primeira faixa – 7 colunas;

15% entre os acertadores da segunda faixa – 6 colunas;

15% entre os acertadores da terceira faixa – 5 colunas;

15% entre os acertadores da quarta faixa – 4 colunas.

Caso alguma faixa não tenha nenhum ganhador, o valor acumula para a primeira faixa do concurso seguinte.

Qual é a Probabilidade de acertar o resultado do Super Sete?

A probabilidade de acertar as sete colunas do resultado do Super Sete 172 de hoje é de uma em 10 milhões com a aposta simples. Já nas demais faixas a chance é de uma em: 158.730 para seis colunas, 5.879 para cinco colunas, 392 para quatro colunas e 43,5 para três colunas.

Resultados anteriores do Super Sete

Resultado do Super Sete concurso 171: 9-3-3-9-7-5-4.

Resultado do Super Sete concurso 170: 7-5-5-9-2-0-2

Resultado do Super Sete concurso 169: 3-5-3-6-5-1-8.

