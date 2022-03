Resultado do Super Sete 219 de segunda-feira (14/03/22)

O prêmio de R$ 1,5 milhão pode sair para o apostador da Caixa que acertar o resultado do Super Sete concurso 219. Nesta segunda-feira, 14 de março, ocorre o sorteio no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo.

Resultado do Super Sete 219

Confira o resultado do Super Sete concurso 219 de hoje:

1ª coluna –

2ª coluna –

3ª coluna –

4ª coluna –

5ª coluna –

6ª coluna –

7ª coluna –

Como ganhar prêmio no Super Sete?

São sete colunas e para cada se sorteia um número e para ganhar prêmio e a partir de três acertos já dá para faturar. A quantia principal sai para o apostador que adivinhar a dezena das sete colunas do resultado do Super Sete concurso 219.

Todos os jogadores que marcarem três números recebem uma quantia fixa de R$ 5 cada. Após a dedução do total pago nessa faixa, a Caixa distribui o restante do prêmio para as outras faixas: 55% na primeira faixa, 15% na segunda faixa, 15% na terceira faixa e 15% na quarta faixa.

Se nenhuma apostar acertar o resultado do Super Sete 219, o valor acumula para a primeira faixa do concurso seguinte.

Em lotéricas credenciadas e agências da Caixa, é possível retirar prêmios. Para valores a partir de R$ 1.903,98, o pagamento será feito apenas nas agências.

Quantias de R$ 10 mil ou mais, serão pagas em no mínimo dois dias úteis a partir da data de apresentação do bilhete. Prêmios de apostas online podem ser transferidos para uma conta do Mercado Pago.

A probabilidade de acertar as sete colunas do resultado do Super Sete 219 é de uma em 10 milhões com a aposta simples. Já nas demais faixas a chance é de uma em: 158.730 para seis colunas, 5.879 para cinco colunas, 392 para quatro colunas e 43,5 para três colunas.

