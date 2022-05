Resultado do Super Sete 241: números de hoje, segunda-feira (09/05)

Quem gosta de apostar no sorteio do Super Sete já pode ficar atento às dezenas premiadas desta segunda-feira, 9 de maio. Isso porque o resultado do Super Sete 241 foi divulgado pela Caixa Econômica Federal em concurso realizado nesta noite no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Se você fez uma aposta nesta edição do concurso, confira abaixo o resultado do Super Sete 241 hoje, segunda-feira. Torça para ver as dezenas que você escolheu entre as sorteadas de hoje.

Resultado do Super Sete 241 de hoje

As dezenas premiadas no resultado do Super Sete 241 serem divulgadas aqui em breve:

Premiação da Super Sete

Todos os apostadores da da Super Sete que marcarem três números recebem uma quantia fixa de R$ 5 cada. Após a dedução do total pago nessa faixa, a Caixa distribui o restante do prêmio para as outras faixas: 55% na primeira faixa, 15% na segunda faixa, 15% na terceira faixa e 15% na quarta faixa.

Se nenhuma apostar acertar o resultado do Super Sete 241, o valor acumula para a primeira faixa do concurso seguinte.

Em lotéricas credenciadas e agências da Caixa, é possível retirar prêmios. Para valores a partir de R$ 1.903,98, o pagamento será feito apenas nas agências.

Quantias de R$ 10 mil ou mais, serão pagas em no mínimo dois dias úteis a partir da data de apresentação do bilhete. Prêmios de apostas online podem ser transferidos para uma conta do Mercado Pago.

A probabilidade de acertar as sete colunas do resultado do Super Sete 218 é de uma em 10 milhões com a aposta simples. Já nas demais faixas a chance é de uma em: 158.730 para seis colunas, 5.879 para cinco colunas, 392 para quatro colunas e 43,5 para três colunas.

Caso você seja um jogador frequente do sorteio do Super Sete, acompanhe aqui os resultados passados deste certame.