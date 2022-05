Resultado do Super Sete 243 hoje: concurso de sexta-feira (13/05)

Resultado do Super Sete 243: veja se você foi o sortudo a acertar todas as dezenas

A sorte foi lançada através das bolinhas no sorteio do Super Sete, nesta sexta-feira, dia 13 de maio. Será que você conseguiu acertar todas as dezenas premiadas no Resultado do Super Sete 243? O concurso do Super Sete é realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF) nos dias de segunda, quarta e sexta, às 20h (horário de Brasília). O local é o Espaço da Sorte, em São Paulo.

Veja aqui o resultado do Super Sete 243 nesta sexta:

Esse é o momento de cruzar os dedos e torcer para a sorte sorrir para você, mesmo sendo uma “sexta-feira 13”. Anote agora o resultado do Super Sete 243: em breve.

Coluna um:

Coluna dois:

Coluna três:

Coluna quatro:

Coluna cinco:

Coluna seis:

A Caixa fornece a transmissão dos sorteios para quem quiser assistir em tempo real. A exibição é feita pelo Facebook e Youtube do banco federal. Para ver o sorteio de hoje ao vivo, acesse a tela abaixo: em breve.

Resultados anteriores do Super Sete

Em nenhuma loteria é, de fato, fácil de ser o vencedor. Mas os apostadores do Super Sete parecem estar precisando de um pouco mais de sorte para cravar as sete dezenas do certame.

Quando consultados os resultados anteriores do Super Sete, todos registrados oficialmente no site da Caixa, percebe-se que a última vez que alguém acertou todos os numerais foi no dia 1ºde abril. Na ocasião, o concurso de número 227 entregou cerca de R$ 580 mil ao ganhador.

Deste período até então, passaram-se 15 edições do certame e ninguém ganhou. Dessa forma, o prêmio acumulado foi crescendo mais e mais. A soma da quantia alcançou nesta sexta, a casa dos R$ 1,4 milhão.

Premiação do Super Sete

Se você jogou hoje e conferiu o resultado do Super Sete, saiba que pode recolher valores em dinheiro acertando a partir de três colunas com o número sorteado correspondente. Neste caso, você resgata R$ 5,00, uma quantia fixa para esta faixa.

Depois de abater o pagamento dos acertadores de três numerais, a Caixa realiza a distribuição entre as faixas com mais acertos. O rateio é feito com base nos 43,35% da arrecadação, fatia destinada a premiações:

– 55% para acertadores de 7 colunas com prognósticos certos;

– 15% para acertadores de 6 colunas entre as 7 sorteadas;

– 15% para acertadores de 5 colunas entre as 7 sorteadas;

– 15% para acertadores de 4 colunas entre as 7 sorteadas.

Você costuma apostar com frequência no Super Sete? Caso sua resposta seja sim, então vale a pena se alguma premiação foi conquistada. Para isso, acesse a página do sorteio e cheque concursos anteriores ao resultado do Super Sete 243.