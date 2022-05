Resultado do Super Sete 245 de hoje, quarta-feira, 18 de maio

O resultado do Super Sete 245 conta com transmissão pelo Youtube da Caixa

Acertar sete dezenas em um sorteio é tarefa para poucos. Mas é exatamente isso que os apostadores tentam conseguir na noite desta quarta-feira, 18 de maio, com o resultado do Super Sete 245.

Organizado pela Caixa Econômica Federal três vezes por semana, nos dias de segunda, quarta e sexta, o concurso não tem um vencedor já há algumas edições.

Veja agora o resultado do Super Sete 245

Coluna um:

Coluna dois:

Coluna três:

Coluna quatro:

Coluna cinco:

Coluna seis:

Coluna sete:

A realização do certame é feita no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, em São Paulo, sempre às 20h (horário de Brasília).

A Caixa libera o acesso para quem quiser assistir ao resultado do Super Sete 245 através do Facebook ou do Youtube do órgão Federal. O link da transmissão é este aqui abaixo: em breve.

Últimos sorteios antes do resultado do Super Sete 245

Sem premiar ninguém desde o dia 1° de abril, o concurso de hoje tem valor acumulado para o ganhador no resultado do Super Sete 245.

Ao todo, já são 17 edições do certame em que a premiação só faz crescer. Com isso, o valor estimado a ser pago para quem cravar as sete dezenas nesta noite é de R$ 1,6 milhão.

No sorteio passado, realizado na segunda-feira, nem mesmo a faixa de seis dezenas teve um vencedor. Apenas apostadores de três a cinco acertos foram contemplados, como mostra a tabela da Caixa a seguir:

7 acertos – Sem apostas premiadas

6 acertos – Sem apostas premiadas

5 acertos – 37 apostas premiadas, R$ 1.069,30

4 acertos – 657 apostas premiadas, R$ 60,21

3 acertos – 6.117 apostas premiadas, R$ 5,00

Resgate do prêmio no resultado do Super Sete 245

Vale lembrar que cada apostador premiado pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Porém, se o prêmio bruto for superior a R$ 1.903,98, o recebimento só pode ser solicitado nas agências.

Para isso, o jogador deve apresentar comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. Valores a partir de R$ 10.000,00 são creditados em um prazo mínimo de dois dias úteis, contando da data de sua apresentação na agência da Caixa.

Aproveite e confira o resultado da loteria federal de quarta-feira